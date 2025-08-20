En medio de la polémica de Karol Lucero, la ministra Orellana publicó un mensaje para recordar que la píldora se entrega gratis.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, utilizó sus redes sociales para informar sobre el uso de la pastilla del día después dentro del sistema de salud pública, destacando que se trata de un anticonceptivo de emergencia destinado a prevenir un embarazo no deseado.

Su mensaje surgió en medio de la controversia que involucra al animador Karol Lucero y a la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, quien reveló que él le habría sido infiel a su esposa, Fran Virgilio, con ella.

La DJ compartió supuestos mensajes que Lucero le habría enviado, en los que le pedía que negara haber tenido relaciones sexuales con él y que tomara la píldora del día después para evitar un posible embarazo. Incluso, le habría propuesto dividir el costo del medicamento entre ambos.

¿Qué es y cómo funciona la pastilla del día después?

La píldora del día después es un anticonceptivo de emergencia que se utiliza para evitar un embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin protección o si falló otro método anticonceptivo (como un condón roto o una pastilla olvidada).

La pastilla actúa principalmente retrasando o impidiendo la ovulación, es decir, evita que el ovario libere un óvulo. Si no hay óvulo, no puede haber fecundación. No interrumpe un embarazo ya existente, por lo tanto, no es abortiva.

Cómo y dónde adquirir la pastilla del día después de manera gratuita

En medio de la polémica de Karol Lucero, la ministra Orellana publicó un mensaje para recordar que la píldora se entrega de manera gratuita en algunos sectores.

“¿Te piden ir a medias? Recuerda que en la atención primaria de salud la píldora del día después es gratis”, indica la poublicación que también compartió el Presidente Gabriel Boric en sus redes sociales.

Junto a ello, la autoridad del Ministerio de la Mujer añadió que la salud sexual y reproductiva es un derecho y destacó que el Gobierno redujo el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente.