VIDEO – La declaración de Karol Lucero donde reconoció infidelidad a Fran Virgilio

Tras el relato de la DJ Isi Glock, el comunicador no tuvo otra salida más que reconocer el error que cometió.

Bastaron solo un par de días para que Karol Lucero confirmara la infidelidad que cometió a menos de un año de casarse con Fran Virgilio.

Así, el comunicador confirmó lo que la DJ Isi Glock contó a través de una transmisión en vivo. En ese entonces, si bien no dio el nombre del famoso con el que se había involucrado, sí entregó algunas pistas de quien se trataba.

Quienes estaban presentes en este momento no tardaron el dar con el nombre y ella lo confirmó, pero, nuevamente, sin mencionar directamente su nombre.

A raíz de esta situación por una presunta infidelidad, Karol Lucero rápidamente se convirtió en lo más comentado en redes sociales. Por lo mismo, la periodista Paula Escobar se contactó con el ex rostro de Mega para confirmar la información.

En un mensaje que le envió a través de WhatsApp, el comunicador dijo: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí“.

“Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar (a la joven). Pero eso no es excusa. El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”, agregó.