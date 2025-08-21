El programa de personas cuidadoras entrega un apoyo económico gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) mediante un depósito bancario.
Se trata de un aporte mensual que, durante el año 2025, alcanza un monto máximo de $32.991. Este beneficio no se considera renta, no está sujeto a impuestos ni cotizaciones, y es compatible con otras ayudas estatales.
En tanto, para ser reconocida como persona cuidadora y obtener tu credencial, debes ingresar al Registro Social de Hogares con tu Clave Única y completar el módulo de Cuidados HACIENDO CLICK AQUÍ.
Apoyo económico para personas cuidadoras: revisa cómo acceder al pago
Para acceder al beneficio, la persona con dependencia debe cumplir con lo siguiente:
- Estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (como Cesfam, Cecof, posta rural u otro).
- Tener un cuidador que no recibe remuneración.
- No encontrarse institucionalizada en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor o en otra institución de larga estadía para personas de menor edad.
Es importante destacar que la solicitud para acceder a este beneficio debe ser gestionada por el centro de atención primaria de salud (CESFAM o equivalente) correspondiente a la persona con discapacidad.