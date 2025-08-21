La interrupción del servicio se debe a unos trabajos programados.

Este jueves 21 de agosto se realizarán cinco cortes de agua potable en distintos sectores de la Región Metropolitana (RM), según informó la empresa Aguas Andinas.

Las suspensiones del servicio se deben a trabajos programados por la compañía en las comunas de Talagante, Ñuñoa, Pudahuel, Renca y La Florida.

En la mayoría de los casos, la interrupción del suministro durará entre 6 y 7 horas, aunque en algunos sectores podría extenderse hasta 12 horas.

Para conocer todos los detalles sobre los cortes de agua en la Región Metropolitana, puedes ingresar al sitio web de Aguas Andinas HACIENDO CLIC ACÁ donde se pueden verificar los sectores exactos que se verán afectados.

Cortes de agua en la RM: confirman interrupciones de hasta 12 horas en cinco comunas

Talagante: desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

Ñuñoa: desde las 15:00 del jueves 21 de agosto hasta las 03:00 del viernes 22 de agosto.

Pudahuel: desde las 16:00 hasta las 23:00 horas.

Renca: desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.

Debido a lo anterior, Aguas Andinas dispuso de los siguientes canales de atención para responder consultas relacionadas con interrupciones del suministro, ya sean por trabajos programados o emergencias: