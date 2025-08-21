Las comunas de la RM que tendrán las clases suspendidas este viernes por el sistema frontal

Según se explicó, las clases fueron suspendidas para cuidar la seguridad e integridad de los estudiantes, docentes y asistentes.

Las intensas lluvias que en algunos lugares de la Región Metropolitana fueron reemplazadas por una persistente nevazón, llevaron a que autoridades de varias comunas decidieran suspender las clases este viernes 22 de agosto.

Así lo ratificaron las municipalidades de Puente Alto y San José de Maipo a través de sus cuentas en Instagram y X, respectivamente.

En el caso de Puente Alto, se informó que, “debido al sistema frontal y con el fin de cuidar la salud de nuestros estudiantes, se ha determinado la suspensión de clases para mañana viernes 22 de agosto de 2025 en todos nuestros establecimientos educacionales municipales y jardines infantiles“.

El comunicado aclara que “los recintos permanecerán abiertos para los estudiantes beneficiados por la beca alimentaria Junaeb y para todos los niños y adolescentes que requieran asistir“.

“Sobre los establecimientos particulares y particulares subvencionados, la decisión de suspensión depende de cada sostenedor, por lo que no es ámbito de esta corporación”, concluye el comunicado del municipio.

Qué dijo San José de Maipo sobre la clases suspendidas este viernes

En el caso de San José de Maipo, se precisó que “debido a la alerta amarilla en la Región Metropolitana por las malas condiciones climáticas, informamos que se suspenden las clases este viernes 22 de agosto en todos los Establecimientos Educacionales Públicos de nuestra comuna que están bajo Administración Provisional”.

En el comunicado que suscribió el administrador provincial de los Establecimientos Educacionales Públicos, Gerardo Retamal, se explicó que las clases fueron suspendidas para “resguardar la seguridad e integridad de estudiantes, docentes, asistentes y de toda la comunidad educativa“.