Liceos emblemáticos: los detalles del plan del Mineduc y Santiago para mejorar su infraestructura

El plan del Mineduc y el municipio considera proyectos para el corto y mediano plazo, buscando abordar las principales brechas de los liceos emblemáticos.

El Ministerio de Educación (Mineduc) y la Municipalidad de Santiago revelaron este miércoles los detalles del plan con el que se busca mejorar la infraestructura en los liceos emblemáticos de la comuna.

De acuerdo con lo manifestado en la ocasión, el propósito de la iniciativa es responder a las demandas de las comunidades educativas de Santiago y asegurar mejores condiciones de aprendizaje para sus estudiantes.

El plan fue lanzado esta jornada con la presencia de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el director de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entre otras autoridades.

La propuesta considera proyectos para el corto y mediano plazo, buscando abordar las principales brechas de los liceos emblemáticos.

Los detalles del plan del Mineduc y la Municipalidad de Santiago para los liceos emblemáticos

En concreto, la iniciativa se elaboró tras un diagnóstico en terreno que identificó las necesidades más urgentes de cada establecimiento y busca dar respuesta a las demandas de las comunidades educativas, y definiendo intervenciones de corto y mediano plazo en establecimientos de la comuna.

Desde el Mineduc se detalló que el plan acordado con la Municipalidad de Santiago se compone de cuatro líneas de acción:

Intervenciones de emergencia a través del municipio.

Iniciativas de contingencia 2026 a cargo del SLEP Santiago Centro.

Proyectos de conservación menores a 5.000 UTM y ejecución de mantenimiento inicial.

Compras ágiles por parte del SLEP.

Al abordar el tema, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, manifestó que “queremos, a través de un trabajo articulado y en colaboración con el actual sostenedor, responder con medidas concretas a las comunidades educativas, considerando tanto los meses que restan bajo la dependencia del municipio como los que vendrán, a partir de enero, cuando la gestión pase a ser parte del SLEP Santiago Centro“.

En tanto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, apuntó que el acuerdo “nos permite responder a necesidades concretas que plantearon los estudiantes“.

Además, se reveló que en el marco de la iniciativa el Mineduc pondrá a disposición del Municipio de Santiago asistencia técnica especializada para la elaboración de los proyectos de emergencia, con el apoyo de arquitectos encargados del diseño de las propuestas.