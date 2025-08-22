BancoEstado ofrece una variedad de beneficios para sus clientes, pero también brinda oportunidades a los pequeños comerciantes como es el caso del concurso Premio Emprende 2025.
Esta iniciativa busca reconocer y apoyar el talento de emprendedores y emprendedoras a lo largo del país, destacando aquellos proyectos que generen un impacto positivo en los ámbitos social, económico y medioambiental.
El objetivo del concurso de BancoEstado es impulsar y dar visibilidad a emprendimientos de todas las regiones, especialmente aquellos que se han consolidado como negocios innovadores, sostenibles, competitivos y con un enfoque responsable con el entorno.
Los ganadores pueden recibir hasta $8 millones, especialmente en la categoría de premios a nivel nacional.
BancoEstado lanza concurso con premio de hasta $8 millones: revisa cómo participar
- Personas naturales con giro (SII) o personas jurídicas constituidas en Chile.
- Mayores de 18 años, de nacionalidad chilena o extranjera con residencia definitiva.
- El negocio postulante debe tener una antigüedad real de al menos 12 meses y contar con inicio de actividades.
- No registrar deudas laborales ni previsionales morosas a la fecha de postulación.
En cuanto a las categorías de la premiación, estas serán las siguientes:
- Categoría Nacional: 4 ganadores.
- Categoría Regional: 46 ganadores, uno por cada región del país.
- Categoría Startups: 1 ganador.
- Categoría Impacto Verde: 1 ganador, orientado a iniciativas con enfoque medioambiental.