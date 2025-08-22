BancoEstado lanza concurso con premio de hasta $8 millones: revisa cómo participar

Esta iniciativa busca reconocer y apoyar el talento de emprendedores y emprendedoras a lo largo del país.

BancoEstado ofrece una variedad de beneficios para sus clientes, pero también brinda oportunidades a los pequeños comerciantes como es el caso del concurso Premio Emprende 2025.

El objetivo del concurso de BancoEstado es impulsar y dar visibilidad a emprendimientos de todas las regiones, especialmente aquellos que se han consolidado como negocios innovadores, sostenibles, competitivos y con un enfoque responsable con el entorno.

Los ganadores pueden recibir hasta $8 millones, especialmente en la categoría de premios a nivel nacional.

Personas naturales con giro (SII) o personas jurídicas constituidas en Chile.

Mayores de 18 años, de nacionalidad chilena o extranjera con residencia definitiva.

El negocio postulante debe tener una antigüedad real de al menos 12 meses y contar con inicio de actividades.

No registrar deudas laborales ni previsionales morosas a la fecha de postulación.

En cuanto a las categorías de la premiación, estas serán las siguientes: