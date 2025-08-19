Museos, bibliotecas, teatros, centros culturales y edificios históricos abrirán sus puertas con recorridos guiados adaptados a público infantil y juvenil.

Este fin de semana se celebrará la cuarta versión del Día de los Patrimonios con más de un centenar de panoramas y actividades culturales pensados especialmente para jóvenes, niños y adolescentes.

Museos, bibliotecas, teatros, centros culturales y edificios históricos abrirán sus puertas con recorridos guiados adaptados a público infantil y juvenil.

Además, muchas comunas organizan rutas patrimoniales familiares, ferias al aire libre, presentaciones de danza folclórica y exposiciones donde los más jóvenes pueden explorar su entorno desde una mirada cultural.

También hay iniciativas digitales, como recorridos virtuales o juegos en línea, que permiten participar desde casa.

Día de los Patrimonios para jóvenes: revisa más de un centenar de panoramas culturales en la RM

Museo de Bomberos de Santiago

Abrirá sus puertas este sábado 23 de agosto desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. Durante la jornada, habrá recorridos libres y guiados, un taller de manualidades bomberiles, y actividades especiales como un encuentro con Claxon y Maqui, personajes que enseñan sobre prevención de incendios, a las 12:00 horas, y un cuentacuentos a las 16:00 horas.

Las primeras 50 familias recibirán el libro Aventura familiar en el MuBo, y los niños hasta 10 años podrán llevarse un carro bomba de cartón.

El museo está ubicado en Santo Domingo 978, a pasos del Metro Plaza de Armas en la comuna de Santiago.

Cachureos en la Alameda

Este sábado 23 de agosto, Cachureos se presentará gratis en el centro de Santiago. Marcelo, junto a personajes como Epidemia, El Señor Lápiz y el Gato Juanito realizarán un show en la Plaza de las Culturas, ubicada en la Alameda, entre las calles Nataniel Cox y Zenteno, desde las 16.00 horas.

Congreso Nacional de Santiago

El Senado abrirá sus puertas de 10:00 a 14:00 horas. Allí, los niños y jóvenes podrán visitar el Salón de Honor del Congreso y sus principales dependencias acompañados de personajes que narrarán de forma lúdica su historia patrimonial.

Tour Centenario en el funicular de Santiago

Podrás disfrutar en forma gratuita de un tour organizado por Turistik en el emblemático funicular del Cerro San Cristóbal.

Revisa todos los panoramas del Día de los Patrimonios

Como en ediciones anteriores, esta celebración cuenta con una plataforma oficial donde es posible consultar todas las actividades programadas.

A través de ella, las personas pueden buscar eventos según su región o comuna, y también ver cuáles cuentan con accesibilidad universal, enfoque de género u otros criterios de inclusión.

Puedes acceder al listado completo de actividades HACIENDO ACLIC AQUÍ o en la imagen inferior.