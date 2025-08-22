Por construcción de Línea 7: Metro anuncia cambios en estación Baquedano desde el martes

La empresa hizo un llamado a los pasajeros a planificar sus viajes con algunos minutos de anticipación y a seguir las indicaciones del personal en la estación.

Metro de Santiago anunció el cierre de algunos sectores internos en la estación Baquedano, lo que impactará el desplazamiento de los pasajeros.

De acuerdo a la empresa de transporte público, se indicó que esta medida forma parte de los trabajos de construcción de la futura Línea 7.

Según lo informado por Metro, concretamente se cerrarán cuatro pasillos que conectan las Líneas 1 y 5 a partir del 26 de agosto de 2025, y la restricción se extenderá hasta marzo de 2026.

Aunque la combinación entre ambas líneas seguirá funcionando, los usuarios deberán utilizar un nuevo recorrido que estará debidamente señalizado.

Junto a ello, la compañía añadió que en marzo de 2026 se reabrirá la mitad de los pasillos cerrados, situación que se mantendrá hasta que la Línea 7 entre en operación.

El propósito de estos trabajos es habilitar las galerías e instalaciones necesarias para la futura línea, lo que, según Metro, busca “asegurar una operación más segura y eficiente en el principal punto de combinación de la red”.

“No solo permitirán integrar la futura Línea 7, sino que también fortalecerán la capacidad de nuestra red en uno de los principales puntos de combinación de Santiago. Estos trabajos reflejan nuestro compromiso con entregar un Metro más moderno, seguro y conectado para los próximos 50 años”, afirmó la Gerente de Operaciones de Metro, Pamela Barros.

Para implementar estos cambios, Metro diseñó un plan especial que contempla, entre otras medidas, el uso diferenciado de escaleras y accesos durante las horas punta, el fortalecimiento de la señalización y la presencia de más personal en los sectores con mayor flujo de personas. Además, se entregará información constante a los usuarios a través de pantallas, mensajes por altoparlantes y los canales digitales oficiales.

