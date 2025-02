La incómoda estatua de Baquedano: los tiras y afloja por reubicar el monumento

12 de Febrero de 2025

La oposición anunció que recurrirá a los organismos pertinentes si el monumento no regresa a Plaza Italia.

Compartir

La ubicación de la estatua del General Baquedano nuevamente genera debate, luego de que en 2021 fuera retirada de su ubicación en Plaza Italia tras haber sido vandalizada en varias oportunidades debido al Estallido Social.

La polémica comenzó la semana pasada luego de que el Consejo de Monumentos Nacionales diera luz verde a una solicitud del Ministerio de Obras Públicas para reubicar el monumento debido a las obras del nuevo eje Alameda-Providencia.

Ahí se propusieron tres puntos donde podría instalarse: la Plaza Ercilla, a un costado del Edificio Bicentenario de la Comandancia en Jefe del Ejército; frente a la Escuela Militar, en el bandejón de Américo Vespucio, en Las Condes; y en el bandejón de la Alameda, donde está el monumento al General Bulnes, en Santiago.

Desde el Gobierno, la vocera (s) Nicole Cardoch indicó que “la aprobación tiene que ver con su traslado para la restauración. El destino final está completamente abierto, son fases que tenemos que pasar. Pero, lo importante es que está en restauración, y que el Gobierno, en este caso, va a seguir cumpliendo con la máxima de que tenga visibilidad ciudadana, que esté en la ciudad de Santiago”.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el tema recientemente y precisó que “la estatua de Baquedano está instalada a partir de una ley de la República, que el año 1928, si no me equivoco, instruyó al Gobierno a hacer un monumento en homenaje al general Baquedano en la ciudad de Santiago. La ley no dice el lugar exacto donde debe erigirse ese monumento“.

Además, aclaró que “nadie ha pensado eliminar el monumento al general Baquedano, y nadie ha pensado, al menos no en el Gobierno, ponerlo en un lugar escondido o irrelevante” y que “todas las opciones que se examinan tienen que ver con un lugar que esté a la altura del general y que no sea objeto de disputa“. Por lo mismo, agregó, “vamos a buscar un lugar que tenga toda la visibilidad y respeto que merece el general Baquedano”.

Sobre la posibilidad de que vuelva a Plaza Italia, Tohá sostuvo que esa zona debe ser “un lugar de encuentro, diálogo, de la ciudadanía. No que sólo pasan los autos y que cada cierto quede la embarrada”.

La arremetida de la oposición por la estatua del general Baquedano

Tras conocerse la decisión del Consejo Nacional de Monumentos tras la solicitud del Ministerio de Obras Públicas, desde la oposición también alzaron la voz. Uno de ellos fue el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien utilizó su cuenta en X.

“El General Baquedano debe volver a Providencia. No es su estatua lo que divide, sino la justificación de la violencia que la destruyó. Sin nuestra historia, renunciamos a nuestro futuro. La decisión del CMN no es definitiva“, abogó el jefe comunal.

Desde la Municipalidad de Santiago, el alcalde Mario Desbordes manifestó que la decisión del Consejo es “pésima” y se debe “corregir”. Para él, “el monumento debe volver a la plaza y junto a la estación de metro que lleva su nombre, pues es el lugar que merece un héroe de su estatura”.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) declaró a El Mercurio este lunes que recurrirán al Tribunal Constitucional en caso de que sea necesario. “Los monumentos se ponen por ley, por lo tanto, se sacan por ley también. El Congreso de la época lo puso ahí, por las razones que todos sabemos y el Congreso tiene que pasar una ley para sacarlo”, afirmó.