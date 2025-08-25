Adiós a la restricción vehicular: estos son los vehículos que no pueden circular esta última semana

La medida implica que los automovilistas no pueden transitar por las calles de RM, incluida las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Esta semana se cumple el plazo final de aplicación de la restricción vehicular 2025, una medida diseñada para reducir la contaminación del aire, estableciendo horarios y un calendario de circulación para ciertos vehículos en la capital.

La iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente que estará vigente hasta el 31 de agosto de 2025.

Asimismo, la restricción vehicular afecta a determinados vehículos, los que no pueden transitar por las calles de la provincia de Santiago, así como en las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Restricción vehicular: los vehículos que no pueden circular esta última semana

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde; motocicletas antes del 2002:

Lunes 2-3-4-5.

Martes 6-7-8-9.

Miércoles 0-1-2-3.

Jueves 4-5-6-7.

Viernes 8-9-0-1.

De acuerdo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) “en el caso de los vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, se aplicará restricción vehicular de dos dígitos diarios en la provincia de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Lo mismo para las motos inscritas antes de 2010″.

Junto a ello, “estarán sujetos a restricción los vehículos sin sello verde y motocicletas de años anteriores a 2002; buses de transporte privado, buses interurbanos y rurales sin sello verde; y vehículos de transporte de carga sin sello verde (también incluye a camionetas)”, agregaron desde la cartera de transporte.

En cuanto a las multas por no respetar la restricción vehicular, estas van entre 1 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $68.647 y $102.970.