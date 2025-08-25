MIM construye el mayor domo inmersivo de Sudamérica, revisa la fecha en que estará disponible

Este nuevo lugar tendrá una capacidad para recibir hasta 500 personas.

Para conmemorar 25 años de existencia, el Museo Interactivo Mirador (MIM) anunció la creación de un nuevo espacio inmersivo, que se proyecta como el más avanzado y amplio de Sudamérica.

En un hecho que combina ciencia, cultura e innovación, el MIM junto a Copec, dieron el puntapié inicial a la construcción de este increíble lugar.

De esta forma, la ceremonia de colocación de la primera piedra marcó el inicio de un ambicioso proyecto que busca transformar la forma en que se difunde la ciencia en Chile, ofreciendo una experiencia tecnológica de alto nivel, con capacidad para recibir hasta 500 personas.

“Esta colaboración nos permite llevar la ciencia, el arte y la tecnología a un nuevo nivel de experiencia, acercando el conocimiento de manera innovadora y accesible a todas las personas. Juntos estamos construyendo un legado que potencia la curiosidad, el aprendizaje y el asombro de las futuras generaciones”, destacó María Paz Epelman, presidenta de la Fundación Tiempos Nuevos.

Cómo será el domo inmersivo más grande de Sudamérica en el MIM

El proyecto contempla la construcción de una estructura con una cúpula interior tipo domo, que abarcará más de 400 metros cuadrados, tendrá un diámetro de 22 metros y alcanzará una altura de 14 metros, con capacidad para albergar hasta 500 personas.

En este espacio se proyectarán contenidos inmersivos en 360°, utilizando tecnología de audio envolvente e imagen 4K. Esto será posible gracias a una pantalla continua de aluminio microperforado, diseñada especialmente para proyecciones digitales FullDome.

Dentro del lugar, se realizarán está la exhibición de películas full dome, intervenciones y presentaciones artísticas, charlas y otras manifestaciones culturales y científicas.

El proyecto, que está acogido a la Ley de Donaciones Culturales, se inaugurará el 2026, convirtiéndose en un hito arquitectónico y tecnológico único en Chile.

Fuente: MIM