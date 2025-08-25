Sernac emitió alerta por uso de pasta de dientes: saborizante sería el origen del problema

Entre los problemas que generaría la pasta dental se cuentan irritación bucal, aftas, úlceras y furúnculos, detalló el Sernac.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este lunes una alerta por los efectos adversos que podría causar una pasta de dientes que se comercializó en Chile entre 2024 y 2025.

De acuerdo con lo detallado por el Sernac, la misma empresa que fabrica el producto alertó de los eventuales problemas que generaría, entre los que se cuentan irritación bucal, aftas, úlceras, furúnculos, hinchazón bucal, sensibilidad dental y dolor bucal.

Según lo detallado por el Sernac, durante el lapso en que la pasta de dientes se vendió en nuestro país, se comercializaron más de 1,5 millones de unidades.

Cuál es la pasta dental por la que el Sernac emitió la alerta

El Sernac precisó que la pasta dental por la que emitió la alerta es la Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con flúor.

En su reporte sobre el tema, el servicio sostuvo que luego de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil llevara a cabo una investigación por reacciones negativas relacionadas con el fluoruro de estaño presente en sus pastas dentales, la misma empresa decidió alertar voluntariamente sobre la situación.

Después de los respectivos estudios, detectó que “los efectos adversos reportados por algunos consumidores en Brasil podrían estar relacionados con intolerancia al nivel de saborizante en el producto y no con el otro ingrediente cuestionado“.

“A la fecha de notificación de esta alerta, la empresa había recibido ciento treinta y tres (133) reclamos con eventos adversos sospechosos que podrían estar relacionados con Colgate Total Clean Mint, del total de unidades de Colgate Total Clean Mint distribuidas en Chile”, añadió el Sernac.

Además, dijo que en caso de que alguna persona presente efectos adversos por el producto debe dejar de usarlo de inmediato, y además puede solicitar un cambio del productor comunicándose con el 800-200-510 o enviando un correo electrónico a través del sitio web: https://www.colgatepalmolive.cl/contact-us?_ga=2.