Revisa las ofertas que se extenderán hasta las 23:59 del miércoles 27 de agosto.

Este lunes 25 de agosto se dio inicio al Travel Sale 2025, un evento de ofertas en línea que reúne a decenas de marcas del rubro turístico, ofreciendo descuentos importantes en vuelos y paquetes de viaje tanto dentro de Chile como al extranjero.

La campaña organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se extenderá hasta las 23:59 del miércoles 27 de agosto, y durante esos días se podrán encontrar descuentos de hasta un 70% en marcas participantes, que incluyen aerolíneas, agencias de viaje, alojamientos, servicios de arriendo de autos, seguros de viaje, y también accesorios como mochilas y maletas.

Es importante tener en cuenta que las ofertas del Travel Sale son por tiempo limitado, están sujetas a disponibilidad de stock y aplican según condiciones específicas, por lo que los descuentos pueden cambiar o agotarse a lo largo del evento.

Travel Sale con descuentos de hasta 70%: revisa las mejores promociones en vuelos

Latam

Desde Santiago a Calama desde los $11.990 por tramo más tasas.

Desde Santiago hacia Antofagasta pasajes a partir de $12.990.

Desde Santiago a Puerto Montt y Temuco desde $14.990 por tramo.

Desde Santiago a Iquique desde los $22.900.

Desde Concepción a Puerto Montt desde los $11.990.

Desde Puerto Montt a Puerto Natales desde los $22.990.

Sky

Desde Santiago a Calama desde $9.990.

Desde Santiago a La Serena desde $11.990.

Desde Santiago a Valdivia desde $13.990.

Desde Santiago a Mendoza desde $27.104.

Desde Santiago a Buenos Aires desde $37.752.

Desde Santiago a Río de Janeiro desde $58.080.

Desde Santiago a Lima desde $48.400.

Viajes Falabella

4 días y 3 noches en Puerto Varas a $143.783 por persona.

4 días y 3 noches en San Pedro de Atacama a $228.703 por persona.

6 días y 5 noches en Florianópolis a $260.488 por persona.

8 días y 7 noches en Río de Janeiro a $299.683 por persona.

4 días y 3 noches en Buenos Aires a $239.645 por persona.

Para revisar todos los descuentos disponibles debes ingresar a ESTE LINK.

