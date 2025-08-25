Este lunes 25 de agosto se dio inicio al Travel Sale 2025, un evento de ofertas en línea que reúne a decenas de marcas del rubro turístico, ofreciendo descuentos importantes en vuelos y paquetes de viaje tanto dentro de Chile como al extranjero.
La campaña organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se extenderá hasta las 23:59 del miércoles 27 de agosto, y durante esos días se podrán encontrar descuentos de hasta un 70% en marcas participantes, que incluyen aerolíneas, agencias de viaje, alojamientos, servicios de arriendo de autos, seguros de viaje, y también accesorios como mochilas y maletas.
Es importante tener en cuenta que las ofertas del Travel Sale son por tiempo limitado, están sujetas a disponibilidad de stock y aplican según condiciones específicas, por lo que los descuentos pueden cambiar o agotarse a lo largo del evento.
Travel Sale con descuentos de hasta 70%: revisa las mejores promociones en vuelos
Latam
- Desde Santiago a Calama desde los $11.990 por tramo más tasas.
- Desde Santiago hacia Antofagasta pasajes a partir de $12.990.
- Desde Santiago a Puerto Montt y Temuco desde $14.990 por tramo.
- Desde Santiago a Iquique desde los $22.900.
- Desde Concepción a Puerto Montt desde los $11.990.
- Desde Puerto Montt a Puerto Natales desde los $22.990.
Sky
- Desde Santiago a Calama desde $9.990.
- Desde Santiago a La Serena desde $11.990.
- Desde Santiago a Valdivia desde $13.990.
- Desde Santiago a Mendoza desde $27.104.
- Desde Santiago a Buenos Aires desde $37.752.
- Desde Santiago a Río de Janeiro desde $58.080.
- Desde Santiago a Lima desde $48.400.
Viajes Falabella
- 4 días y 3 noches en Puerto Varas a $143.783 por persona.
- 4 días y 3 noches en San Pedro de Atacama a $228.703 por persona.
- 6 días y 5 noches en Florianópolis a $260.488 por persona.
- 8 días y 7 noches en Río de Janeiro a $299.683 por persona.
- 4 días y 3 noches en Buenos Aires a $239.645 por persona.
Para revisar todos los descuentos disponibles debes ingresar a ESTE LINK.