Todo lo que debes saber para el nuevo Travel Sale de agosto: fechas, duración y descuentos

35 marcas de viajes y turismo se unirán para ofrecer descuentos que llegan hasta un 55%.

Durante la última semana de agosto comenzará una nuevo edición del Travel Sale: serán tres días de ofertas en vuelos y paquetes, los que incluyen alojamientos, arriendo de vehículos junto con actividades y distintas experiencias en el destino. Se trata de la segunda versión de la iniciativa que se desarrollará este 2025.

El evento online se realizará este 24, 25 y 26 de agosto, reuniendo 35 marcas de viajes y turismo con descuentos de hasta un 55% en algunos sitios web que ofrecen destinos tanto nacionales como internacionales para lo que queda de este año.

Así lo anunció la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur). El objetivo para el Travel Sale de este agosto es fomentar los viajes durante las fechas de fiestas patrias y los feriados próximos.

Según recoge BioBioChile, desde la Achet valoraron la instancia que se suma a otras iniciativas para visibilizar el turismo como el Cyber Monday. Asimismo, destacaron que el primer semestre del 2025 fue el que registró más viajes en la historia de Chile.

Los principales destinos en este periodo de tiempo fueron de carácter internacional, liderando Europa y El Caribe. Sin embargo, durante este último mes Estados Unidos sufrió un importante aumento, teniendo destinos como Orlando y Miami entre los favoritos de los viajeros.

La Junta de Aeronáutica Civil (JAC) registra que más de 14 millones de personas viajaron en avión por el país o al extranjero, lo que representa un aumento del 4,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

A pesar de que las ofertas de viajes y turismo estarán disponibles entre le 25 y 27 de agosto, desde ya se pueden revisar y conocer a través de la página oficial cyber.cl/travelsale.