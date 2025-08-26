Alza en la PGU: cuándo y quiénes reciben el aumento del beneficio económico

Esta ayuda está dirigida a pensionados y a personas que aún no se han jubilado, siempre que cumplan con los requisitos.

Con la entrada en vigencia de la Reforma de Pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un alza de $224.004 a $250.000 mensuales a partir de septiembre de 2025.

Este incremento se aplicará de manera gradual, dependiendo de la edad de cada persona.

Además, esta reforma también contempla un aumento del Subsidio de Discapacidad, que pasará a ser de $125.000, equivalente a la mitad del nuevo valor de la PGU para quienes actualmente reciben solo un porcentaje del beneficio.

Esta ayuda reemplazó al antiguo Pilar Solidario y está dirigida tanto a pensionados como a personas que aún no se han jubilado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Por otro lado, la reforma amplía la cobertura del beneficio, permitiendo que nuevos grupos puedan postular. Entre ellos se incluyen personas pensionadas bajo leyes de reparación, así como pensionados de Capredena y Dipreca.

Alza en la PGU: cuándo y quiénes reciben el pago

Desde septiembre de 2025:

Si tienes 82 años o más, hasta el 30 de septiembre, aumentará automáticamente a contar de ese mes. Si cumples 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, tendrás derecho al incremento desde el mes de tu cumpleaños.

Si eres beneficiario o beneficiaria de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), recibirás $250.000.

Si recibes el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) obtendrás un monto complementario para alcanzar el nuevo valor máximo de la PGU.

Si eres una persona beneficiaria de Subsidio de Discapacidad, el monto subirá automáticamente a la mitad del nuevo valor máximo de la PGU.

Si recibes una pensión de gracia o por leyes de reparación, y tienes 82 años o más, hasta el 30 de septiembre, podrás solicitarla a partir de junio y podrás cobrar el beneficio desde septiembre. Si cumples los 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, podrás solicitar y acceder al beneficio a contar del mes de tu cumpleaños.

Desde septiembre de 2026:

Si tienes 75 años o más, hasta el 30 de septiembre, aumentará automáticamente a contar de ese mes. Si cumples 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, tendrás derecho al aumento desde el mes de tu cumpleaños.

Si recibes una pensión de gracia o por leyes de reparación, y tienes 75 años o más, hasta el 30 de septiembre, podrás solicitarla a partir de junio de ese año y podrás cobrar el beneficio desde septiembre. Si cumples los 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrás solicitar y acceder al beneficio a contar del mes de tu cumpleaños.

Desde septiembre de 2027:

Si tienes 65 años o más, tu PGU aumentará al monto máximo.

Si recibes una pensión de gracia o por leyes de reparación, y tienes 65 años o más, podrás solicitarla con tres meses de anticipación.

Si eres una persona montepiada de Capredena o Dipreca y no recibes otra pensión en algún régimen previsional, podrás solicitar un monto complementario para alcanzar el valor que tenga en esa fecha la PGU.