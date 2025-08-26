Nuevo tren conectará Santiago y Batuco: cuántas estaciones tendrá y cuál será el recorrido

Se trata del acuerdo de construcción civil y ferroviaria más grande en la historia de EFE Trenes de Chile, con una inversión de 470 millones de dólares.

El nuevo tren urbano que conectará Santiago con Batuco beneficiará directamente a cinco comunas del norte de la Región Metropolitana (RM), permitiendo el traslado anual de más de 35 millones de pasajeros y reduciendo significativamente los tiempos de viaje.

Esta semana, el proyecto del tren Santiago–Batuco avanzó de manera importante con la firma del contrato que autoriza el inicio de las obras en superficie.

Según informó el Gobierno, se trata del acuerdo de construcción civil y ferroviaria más grande en la historia de EFE Trenes de Chile, con una inversión de 470 millones de dólares. La adjudicación fue otorgada al Consorcio Gran Andes SPA, compuesto por la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) y sus filiales CR22 y CRCEB.

Este nuevo servicio de transporte metropolitano comenzará a operar en 2030 y permitirá conectar la zona norte de la capital con el centro de Santiago.

El contrato contempla la construcción del tramo en superficie que va desde Mapocho hasta Batuco, el cual es la sección más larga del proyecto, el que tendrá seis estaciones distribuidas en las comunas de Renca, Quilicura y Lampa. Todas contarán con diseño moderno, accesibilidad universal, integración con el entorno urbano y altos estándares de seguridad.

Cómo será en nuevo tren que conectará Santiago y Batuco

El anuncio contempla los siguientes trabajos:

Vías ferroviarias segregadas: dos para pasajeros y una para carga.

Siete puentes ferroviarios, incluido el Puente Mapocho, obra icónica del trazado.

Doce pasos peatonales a distinto nivel (100% de cruces peatonales seguros).

Pasos vehiculares desnivelados (3 superiores y 2 inferiores), eliminando cruces a nivel.

Así será el proyecto completo del nuevo tren urbano