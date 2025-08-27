Cuál es el fármaco para la calvicie que hizo levantar una alerta al ISP: los peligros que conllevaría

El ISP llamó a notificar cualquier sospecha de reacción adversa ante el uso del fármaco para combatir la calvicie.

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó de una serie de potenciales peligros que conllevaría el uso de un fármaco empleado para combatir la calvicie presente en el mercado nacional.

De acuerdo con lo manifestado por el organismo, procedió a emitir la alerta luego de que el hecho fuera expuesto por tanto por la Agencia Europea de Medicamentos, a través de su comité de seguridad (PRAC), como por otras agencias regulatorias.

“En Chile, entre 2020 y julio de 2025 se registraron dos notificaciones de sospechas de reacciones adversas” al fármaco, según apuntó el IPS en una nota informativa.

El fármaco para la calvicie que levantó la alerta del ISP y sus peligros

Según detalló el Instituto de Salud Pública, se trata del fármaco denominado finasterida en su versión oral, de 1 y 5 mg, el que se emplea para combatir la alopecia androgénica, conocida también como calvicie común.

Al abordar los principales riesgos asociados al uso del fármaco, el ISP mencionó los siguientes:

Ansiedad

Depresión

Disfunción sexual

Ideación suicida

El organismo recomendó a los profesionales de la salud que trabajan en el tema y a los pacientes que estén atentos a cualquier cambio en el estado de ánimo o problemas sexuales.

También llamó a notificar al ISP cualquier sospecha de reacción adversa ante el uso del mencionado fármaco para combatir la calvicie.