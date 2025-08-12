Los consejos del ISP tras alertar de los riesgos a la salud al usar alisantes capilares

El ISP que recomendó emplear los alisantes capilares “con precaución y estar atentos a la aparición de síntomas posteriores al procedimiento”.

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó de posibles riesgos a la salud asociados al uso de alisantes capilares que contienen un ingrediente denominado ácido glioxílico.

De acuerdo con lo reportado por el organismo, si bien en Chile no se han reportado casos de daños renales vinculados a su uso, a nivel internacional “se han descrito episodios de insuficiencia renal aguda en algunas personas, pocas horas después de someterse a este procedimiento“.

Según detalló el ISP, los afectados presentaron “síntomas como dolor de cabeza, abdominal o lumbar, mareos, náuseas, vómitos o sed excesiva“.

A través de un comunicado, el Instituto de Salud Pública informó que el “ácido glioxílico está autorizado en la Unión Europea, y en los tratamientos capilares se aplica sobre el cabello y se sella con calor para potenciar el alisado”.

“Sin embargo, estudios y reportes internacionales han asociado su uso a posibles efectos en los riñones”, puntualizó el ISP, el que recomendó emplearlo “con precaución y estar atentos a la aparición de síntomas posteriores al procedimiento“.

Las recomendaciones del ISP por el riesgo que representa el ingrediente en los alisantes capilares

Con el propósito de reducir los riesgos para los usuarios, el organismo aconsejó realizar el tratamiento de alisado “idealmente con un profesional capacitado”.

Además, llamó a aplicar el producto “solo sobre el cabello, evitando el contacto con el cuero cabelludo, no someterse a más de dos alisados al año, y utilizar únicamente productos con autorización sanitaria, evitando aquellos sin etiqueta o adquiridos en el comercio informal”.

Dijo además que en caso de que un usuario presente síntomas como los mencionados, “se recomienda acudir a un centro de salud e informar sobre el procedimiento realizado“.

Asimismo, el ISP invitó a la comunidad y a los profesionales de la salud a “notificar cualquier sospecha de reacción adversa a cosméticos a través del formulario disponible en www.ispch.cl, con el fin de fortalecer la vigilancia y proteger la salud de la población”.