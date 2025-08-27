Durará 36 horas: cuáles son las seis comunas de la RM afectadas por megacorte de agua

Aguas Andinas informó este miércoles que seis comunas de la Región Metropolitana tendrán un corte de agua potable, el que se prolongará por 36 horas entre el viernes 5 de septiembre y el domingo 7 de septiembre, por los trabajos de construcción de una nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano.
De acuerdo con lo precisado por la empresa, la suspensión del suministro se mantendrá desde las 20:00 horas del día viernes hasta las 9:00 horas del domingo.
Además, la compañía aseveró que mantendrá una constante coordinación con los organismos pertinentes para garantizar el monitoreo y la atención de “clientes sensibles y críticos, como también de centros de salud“.
De igual forma, dijo que establecerá varios puntos de abastecimiento de agua potable en cada una de las comunas afectadas por los cortes del suministro.
Cuáles son las seis comunas de la RM en las que habrá corte de agua
Según detalló Aguas Andinas, el corte del agua afectará a toda la comuna de Independencia, además de sectores puntuales en Conchalí, Santiago, Providencia, Recoleta y Renca.
Respecto del perímetro general del corte, está delimitado al norte por Avenida Dorsal (Conchalí) y El Olivo (Recoleta); al sur por Santa Isabel (Santiago), Santa María (Independencia) y Av. Presidente Eduardo Frei Montalva (Renca); al oriente por Eliodoro Yáñez (Providencia); y al poniente por Caupolicán (Renca).
Puntos de abastecimiento
De acuerdo con lo manifestado por la empresa, instalará en total más de 60 puntos de abastecimiento en las seis comunas que resultarán afectadas por el corte de agua.
Los puntos de abastecimiento son:
Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte
- Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey