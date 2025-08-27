Durará 36 horas: cuáles son las seis comunas de la RM afectadas por megacorte de agua

El corte de agua que afectará a las comunas se prolongará por 36 horas entre el viernes 5 de septiembre y el domingo 7 de septiembre.

Aguas Andinas informó este miércoles que seis comunas de la Región Metropolitana tendrán un corte de agua potable, el que se prolongará por 36 horas entre el viernes 5 de septiembre y el domingo 7 de septiembre, por los trabajos de construcción de una nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano.

De acuerdo con lo precisado por la empresa, la suspensión del suministro se mantendrá desde las 20:00 horas del día viernes hasta las 9:00 horas del domingo.

Además, la compañía aseveró que mantendrá una constante coordinación con los organismos pertinentes para garantizar el monitoreo y la atención de “clientes sensibles y críticos, como también de centros de salud“.

De igual forma, dijo que establecerá varios puntos de abastecimiento de agua potable en cada una de las comunas afectadas por los cortes del suministro.

Cuáles son las seis comunas de la RM en las que habrá corte de agua

Según detalló Aguas Andinas, el corte del agua afectará a toda la comuna de Independencia, además de sectores puntuales en Conchalí, Santiago, Providencia, Recoleta y Renca.

Respecto del perímetro general del corte, está delimitado al norte por Avenida Dorsal (Conchalí) y El Olivo (Recoleta); al sur por Santa Isabel (Santiago), Santa María (Independencia) y Av. Presidente Eduardo Frei Montalva (Renca); al oriente por Eliodoro Yáñez (Providencia); y al poniente por Caupolicán (Renca).

Puntos de abastecimiento

De acuerdo con lo manifestado por la empresa, instalará en total más de 60 puntos de abastecimiento en las seis comunas que resultarán afectadas por el corte de agua.

Los puntos de abastecimiento son:

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí: