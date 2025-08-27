Licencia de conducir digital entra en vigencia en la RM: revisa cómo obtenerla

El documento incluirá un código QR único, lo que permitirá verificar su autenticidad y detectar posibles falsificaciones.

La Licencia de Conducir Digital ya está disponible en la Región Metropolitana (RM), marcando un hito que busca mejorar la seguridad vial y reforzar los controles en las calles.

Entre sus principales beneficios, destaca la integración de datos e información en una base centralizada, lo que facilitará las labores de fiscalización por parte de Carabineros, el Ministerio de Transportes y los municipios.

Otra de las principales innovaciones de la Licencia Digital es que incluirá un código QR único, lo que permitirá verificar su autenticidad y detectar posibles falsificaciones. Además, estará vinculada a la ClaveÚnica, lo que brindará mayor seguridad al conductor respecto a la información contenida en su historial de conducción.

Esta licencia ya se encuentra operativa en las regiones de Tarapacá y Aysén, y hasta el 25 de agosto se habían emitido un total de 117.551 documentos digitales.

Licencia de conducir: cuándo entra en vigencia

De acuerdo al anuncio dado por el Gobierno, la nueva Licencia de Conducir Digital inicia su implementación en la Región Metropolitana (RM) el 1 de septiembre de 2025.

En tanto, quienes tengan un documento en curso, recibirán la versión anterior y quienes tengan su licencia vigente, no requieren solicitarla.

¿Quiénes pueden acceder a la Licencia Digital?

Por ahora, solo está disponible para dos grupos:

Quienes obtengan su licencia de conducir por primera vez (a partir del 1 de septiembre).

Quienes deban renovarla.

Junto a ello, todas las personas que realicen trámites relacionados con la licencia de conducir en las Direcciones de Tránsito recibirán el documento físico con el nuevo diseño y, además, podrán acceder a su versión digital descargando la app oficial en dispositivos iOS o Android, iniciando sesión con su ClaveÚnica.

El paso a una licencia digital es clave, ya que estudios internacionales indican que entre el 8% y el 20% de las muertes anuales en accidentes de tránsito están relacionadas con conductores sin licencia o con documentos obtenidos de forma irregular.