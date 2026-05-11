“Las personas pueden manifestarse”: la respuesta de Jara y Carmona a Kast por su embestida contra el PC

Kast acusó al PC de buscar “agitar las calles y frenar los avances”, lo cual provocó la rápida respuesta de personeros de la colectividad.

Luego de los cuestionamientos del presidente José Antonio Kast al Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, Jeannette Jara, y otros personeros del partido salieron a responder sus dichos.

Todo se originó tras los comentarios de la diputada Lorena Pizarro, quien llamó a la ciudadanía a movilizarse: “Hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos las graderías allá afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandando”, dijo en diálogo con Radio Nuevo Mundo.

Ante esto, Kast replicó en su cuenta de X: “Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

La respuesta del PC tras la embestida de Kast

Uno de los primeros en abordar los dichos de Kast fue el timonel del PC, Lautaro Carmona, quien señaló: “Yo creo que el presidente está haciendo un uso abusivo de su condición, porque le está asignando al PC la opinión que tiene rigor, que tiene origen en la vida real, que levanta una parlamentaria, que es Lorena Pizarro, cuando sabe perfectamente que la única manera en que esto tenga una reacción va a ser sobre la base de que la gente, los incumbentes, a los que va a afectar, reaccionen”.

La ex candidata a La Moneda, Jeannette Jara, expuso en Radio Duna que “el presidente Kast entiende que cualquier tipo de movilización social es violencia, es azuzar las calles, le falta alguna parte de la concepción de la democracia que no la tiene tan clara”.

A lo que agregó: “Yo creo que es evidente que las personas pueden manifestarse. Para mí es claro que esto no va a ser solo político, también va a ser social. Si de alguna u otra forma los partidos políticos están en cierta crisis”.

En tanto, la jefa de bancada del PC, la diputada Daniela Serrano, expuso: “Cuando él dice que nosotros estamos dedicados a, con un ambiente de violencia, a obstruir gran parte de los avances que quiere hacer este gobierno, no, primero, no conocemos ningún tipo de avance. Y segundo, si él va a confundir la movilización social, que claramente hay un descontento dentro de la ciudadanía con hechos de violencia, creemos que él es el que está en estos momentos equivocado”.