Cárcel y multas: las sanciones que establece el proyecto contra denuncias falsas

Esta semana iniciará en el Senado la discusión de la iniciativa, la cual también incluye medidas reparatorias para los denunciados que sean absueltos.

A partir de este martes, la Comisión de Familia comenzará la tramitación del proyecto de ley que busca sancionar las denuncias falsas en materias familiares y delitos sexuales.

La iniciativa que impulsa la presidenta de la instancia, la senadora Vanessa Kaiser (PNL), junto con parlamentarios de RN y UDI, establece sanciones en el caso de que se presenten acusaciones, denuncias o querellas que no sean verídicas, y por otra parte, contempla mecanismos reparatorios.

“Este proyecto de ley no limita ni desincentiva la denuncia de delitos o infracciones reales ni menos pretende hacerlo. Al contrario, fortalece el sistema para distinguir entre víctimas reales, que se atreven a denunciar legítimamente a quien comete un hecho infraccional o que reviste caracteres de delito, y aquellas denuncias meramente instrumentales. La exigencia de declaración judicial previa de falsedad de ese tipo de denuncias instrumentales -con estándares de dolo o culpa grave-, asegura que sólo se sancione a quien mintió deliberadamente o con manifiesta negligencia“, expone la moción de la senadora Kaiser.

Las sanciones y medidas reparatorias que incluye el proyecto contra denuncias falsas

En concreto, el proyecto crea un procedimiento especial ante el mismo tribunal que conoció la causa original para declarar la falsedad de la denuncia. Para esto, el denunciado que haya sido absuelto o sobreseído puede solicitar la declaración. El texto fija como requisito acreditar dolo o culpa grave por parte de quien realizó la acusación.

Respecto a las sanciones, la iniciativa considera penas que van desde 541 días hasta cinco años de presidio, además de multas de entre 21 y 60 UTM para los condenados por realizar denuncias falsas.

Por otro lado, se incluyen medidas reparatorias como indemnización, eliminación de registros, retractación pública y condena en costas.

Sumado a ello, el proyecto establece responsabilidades para peritos, psicólogos, personal médico y otros profesionales que emitan informes falsos o sin sustento técnico, actuando con dolo.

Bajo este contexto, Kaiser expuso: “Denunciar es un derecho, denunciar falsamente es un crimen. No se puede utilizar a los tribunales de familia ni al sistema de justicia chileno para destruir el vínculo entre un padre o una madre con sus hijos”.

“Nuestro objetivo es proteger a las víctimas reales, pero también sancionar con firmeza a quienes manipulan el sistema judicial con fines maliciosos”, sentenció la legisladora.