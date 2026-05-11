Cuáles son los cuatro puntos del plan de China aprobado por Irán para poner fin a la guerra con Estados Unidos

El embajador persa en Beijing, Abdolreza Rahmani Fazli, se refirió al tema luego de que Teherán rechazó la última propuesta de paz de Donald Trump.

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Irán se mostró dispuesto a apoyar el plan de cuatro puntos elaborado por el presidente de China, Xi Jinping, para poner fin a la guerra con Estados Unidos y estabilizar la región del Golfo Pérsico, según afirmó este lunes el embajador persa en Beijing, Abdolreza Rahmani Fazli.

De acuerdo con lo reportado por medios internacionales, el diplomático empleó la red social X para manifestar que “la República Islámica de Irán ha anunciado su disposición a apoyar el plan de cuatro puntos del presidente de China con el objetivo de establecer seguridad duradera y desarrollo compartido en la región del Golfo Pérsico”.

La propuesta es la misma que Jinping le propuso a mediados de abril al príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el encuentro que sostuvieron en la capital china.

El plan de cuatro puntos de China que aprobó Irán

El diplomático iraní abordó el tema horas después de que Teherán rechazó la última propuesta de paz estadounidense por considerarla “unilateral e irracional”, según el mensaje que se envió a Washington a través de Pakistán.

Según informaron los medios que accedieron al plan de cuatro puntos de China que aprobó Irán, este incluye el respeto a la coexistencia pacífica, al principio de soberanía nacional, al derecho internacional y a la coordinación entre desarrollo y seguridad para crear un entorno favorable para los países de la región.

La propuesta de Beijing se enmarca en la condena de China a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, así como en su llamado a “respetar la soberanía” de los países del Golfo sobre los que Teherán tomó represalias.

En conccreto, la propuesta de cuatro puntos elaborada por Beijing subraya los siguientes temas:

Manténgase fiel al principio de la coexistencia pacífica. Los Estados del Golfo en Oriente Medio son vecinos cercanos que no pueden separarse. Es importante apoyar a los Estados del Golfo para que mejoren sus relaciones, trabajen para construir una arquitectura de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible para Oriente Medio y la región del Golfo, y consoliden las bases para la coexistencia pacífica.

Manténgase fiel al principio de soberanía nacional. La soberanía es fundamental para la supervivencia y el desarrollo de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, y no debe ser vulnerada.

Mantengámonos fieles al principio del Estado de derecho internacional. Debemos salvaguardar la autoridad del Estado de derecho internacional, rechazar su aplicación selectiva e impedir que el mundo regrese a la ley de la selva. Es fundamental defender con firmeza el sistema internacional, con las Naciones Unidas como eje central, el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, sustentadas en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Manténgase fiel a un enfoque equilibrado entre desarrollo y seguridad. La seguridad es un requisito previo para el desarrollo, y el desarrollo sirve como garantía de seguridad.