Más de 400 detenidos, extranjeros irregulares y más: lo que dejó el megaoperativo realizado en siete regiones

El procedimiento se realizó en comunas como Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción.

Desde La Moneda, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert dio cuenta del megaoperativo que se llevó a cabo en siete regiones y que permitió la detención de más de 400 personas.

Este es el octavo procedimiento coordinado entre el Gobierno y la PDI con Carabineros, y se realizó el 6 y 7 de mayo en Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción.

Así, se realizaron 8.592 controles y 1.007 fiscalizaciones, permitiendo la detención de 459 personas, 47 vehículos retirados de circulación, siete armas y 28 municiones incautadas y nueve kilos.

Steinert detalló que “los detenidos obedecen a delitos cometidos en flagrancia, es decir, se detienen aquellos que en el acto estaban cometiendo un hecho punible, una acción criminal”.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, agregó que de los detenidos “un 72% y 75% quedaron en prisión preventiva o fueron sometidas a control al control, respectivamente”.

Por otro lado, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, indicó que los arrestados “eran prófugos de la justicia, de delitos tan graves como tráfico de drogas, porte de armas, receptación de vehículo motorizado, delitos sexuales y robo con intimidación y violencia”.

Respecto al control migratorio que se realizó en medio de este megaoperativo en siete regiones, 236 personas fueron identificadas en calidad irregular en el país, puesto que ingresaron por pasos no habilitados. De ellos, más del 46% corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana.