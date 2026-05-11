Lo declaró en rebeldía: Tribunal de Bolivia suspendió el juicio contra Evo Morales por trata de personas

Desde el entorno del ex mandatario se apunta que el juicio responde a una persecución política y que el tribunal no respetó los estándares internacionales.

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El juez del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en Bolivia, suspendió el juicio por trata de personas con agravantes que se iniciaría este lunes en contra del ex presidente de ese país, Evo Morales.

De acuerdo con lo dispuesto por el magistrado Carlos Oblitas, al ex mandatario se lo declaró en rebeldía y se ratificó la orden de detención en su contra.

Según confirmó el viernes el presidente de ese tribunal, Luis Esteban Ortiz, la audiencia estaba convocada para las 8:20 hora local (misma hora de Chile) de este lunes 11 de mayo.

Aunque la Fiscalía y el juez Oblitas esperaban la concurrencia de Evo Morales, Nelson Cox, uno de sus abogados, había anticipado que su cliente no acudiría al juicio.

“El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente“, afirmó el profesional.

El caso de trata de personas tras el juicio a Evo Morales

La Fiscalía de Bolivia acusa a Evo Morales de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad cuando era presidente y con quien supuestamente tuvo una hija en 2016.

Además, el órgano persecutor también apunta a supuestos beneficios que habría otorgado a la familia de la adolescente.

Según manifestó el fiscal del Departamento de Tarija, José Mogro, los investigadores consiguieron recolectar más de 170 pruebas en contra de Morales.

En tanto, desde el entorno del ex mandatario se apunta que el juicio responde a “una persecución política que surge en un momento en que existen condiciones deplorables en el país, sobre todo a nivel económico, y conflictos en las calles”, por lo que se considera que “se quiere desviar la atención” de las protestas sindicales que se registran en las últimas semanas.

Evo Morales permanece refugiado en su bastión político y sindical de Lauca Ñ, donde sus seguidores implementaron una guardia que lo vigila día y noche en su domicilio para evitar que la policía lo capture.