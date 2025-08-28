Cuáles son las cinco isapres que tendrán un alza en septiembre: revisa cuánto subirán los planes

La medida de la Superintendencia de Salud estableció que el aumento máximo que podrán aplicar las isapres a sus planes de salud durante 2025 es de un 3,7%.

Desde septiembre comenzará a regir la Adecuación de Precio Base (APB) 2025, la que implicará un alza en los precios de los planes de salud en cinco isapres del país.

La medida que estableció la Superintendencia de Salud en marzo de este año, señala que el aumento máximo que podrán aplicar las isapres a sus planes de salud durante 2025 será de un 3,7%.

Esta medida se tradujo en que ninguna aseguradora pudo subir sus precios por sobre ese porcentaje, según lo definido por el organismo en el marco de la APB 2025.

En ese contexto, el superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó a Emol que “la ley faculta las Isapres para poder alzar sus precios bases todos los años”.

“Hace algún tiempo la Superintendencia de Salud también por potestad legal, calcula un indicador que es el ICSA, que corresponde al techo máximo de alza que puedan tener, pero además realiza una verificación por cada una de ellas”, añadió.

Asimismo, Torres señaló que “hay que recordar que esta alza se aplica a una parte del precio total que uno paga, que es el precio base, y por lo tanto el 3,7% no es no se va a ver reflejado completamente en ese precio final”.

Cuáles son las isapres que tendrán un alza en septiembre

Colmena (3,7%)

Cruz Blanca (3,7%)

Banmédica (3,7%)

Consalud (3,6%)

Esencial (3,7%

Según cálculos preliminares entregados anteriormente por la Superintendencia de Salud, esto implicaría que, en promedio, los afiliados al sistema deberán pagar hasta $3.784 más al mes por su plan de salud.

Junto a ello, desde la Superintendencia indicaron que las isapres Nueva Masvida y Vida Tres no podrán aumentar el precio de sus planes, ya que la primera no cumplió con los porcentajes mínimos exigidos del Examen de Medicina Preventiva y, además, registró una variación negativa de costos operacionales de 0,3%, mientras que Vida Tres registró una variación también negativa de 0,2%, mientras que su matriz, Fundación, marcó -0,5%, lo que impide un ajuste al alza.