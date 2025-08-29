Este beneficio estatal corresponde a un aporte económico destinado a complementar las pensiones de las personas mayores de 65 años en Chile.

La Reforma de Pensiones impulsada por el Gobierno y aprobada a inicios de 2025, incluyó un aumento en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el que comenzará a aplicarse durante septiembre, por lo que muchos se preguntan si les corresponde el alza de este bono.

Este beneficio estatal corresponde a un aporte económico destinado a complementar las pensiones de las personas mayores de 65 años en Chile, siempre que cumplan con ciertas condiciones establecidas por la ley.

¿Cuándo se pagará el aumento?

Este aumento establece un pago máximo de $250.000 mensuales, el que se aplicará en tres etapas, según la edad de la persona:

Septiembre de 2025: aumenta para personas de 82 años o más.

Septiembre de 2026: aumenta para personas de 75 años o más.

Septiembre de 2027: aumenta para personas de 65 años o más.

¡Aumenta la PGU!: revisa con tu RUT si te corresponde el alza del bono

Para revisar si te corresponde el alza de la PGU, puedes acceder directamente a la consulta en línea ingresando ACÁ con tu RUT. También puedes ingresar al sitio www.chileatiende.cl del IPS.

Si te quedan dudas, puedes informarte a través de los siguientes canales oficiales: