Revisa el monto asignado y el enlace para verificar si eres uno de los beneficiarios.

Durante esta la última semana de agosto, el Estado realiza el pago de una serie de bonos destinados a diversos grupos prioritarios como trabajadoras, jóvenes y adultos mayores.

Entre las ayudas económicas disponibles durante estos días se encuentra el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) que se paga en su modalidad mensual, pero este octavo mes del año se realiza el pago anual entregando más de $670 mil.

Aquí podrás encontrar una descripción de cada beneficio, el monto asignado y el enlace para verificar si eres uno de los beneficiarios.

Los cinco bonos que se pagan esta última semana de agosto

Bono al Trabajo de la Mujer

El BTM está dirigida a mujeres de entre 25 y 59 años que trabajen, mientras que el tipo de pago lo decide la beneficiada.

Los requisitos son:

Tener entre 25 y 59 años.

Estar trabajando de forma dependiente (contrato de trabajo) o independiente (emitiendo boletas de honorarios).

Estar en el 40% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Para el pago anual, tener una renta bruta anual inferior a $7.627.812. Para el pago mensual, tener una renta bruta mensual menor a $635.651.

Tener las cotizaciones previsionales y de salud al día.

No trabajar en una institución del Estado ni en una empresa privada que reciba un aporte estatal igual o superior al 50%.

No ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado.

Trabajadoras independientes: Deberán emitir boletas de honorarios y realizar la Declaración de Renta anualmente.

Para más información puedes acceder a ESTE LINK.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU es un apoyo económico dirigido a adultos mayores que reciben pensiones a través de algún sistema previsional, con el objetivo de complementar el monto de sus jubilaciones.



Actualmente, el monto mensual del beneficio es de $224.000, pero aumentará a $250.000 en los próximos días gracias a la reforma previsional.

Para saber si te corresponde este aporte, puedes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en ESTE ENLACE.

Subsidio Único Familiar (SUF):

Este subsidio está destinado a quienes forman parte del 60 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y el monto varía dependiendo del número de cargas familiares.



Cada carga familiar recibe $21.243 mensuales, mientras que si se trata de una persona con discapacidad, el monto sube a $42.486.

Puedes verificar si eres beneficiario ingresando tu RUT y fecha de nacimiento en ESTE ENLACE.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa):

Este aporte mensual se entrega durante un período de 24 meses a quienes han sido parte de los programas del sistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El monto cambia por tramos, pero durante el primer semestre puede alcanzar los $23.694 al mes.

Para recibirlo, es necesario haber aceptado la invitación a participar en alguno de estos programas.

Conoce los requisitos para acceder al pago HACIENDO CLIC ACÁ.

Subsidio Familiar Automático:

Este beneficio se entrega automáticamente, sin necesidad de postulación, a familias que pertenezcan al 40 % más vulnerable de la población. Los montos entregados son iguales a los del Subsidio Único Familiar.

Si deseas saber si eres beneficiario, puedes ingresar directamente a ESTE LINK.