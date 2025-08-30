H24: el nuevo recorrido de buses RED y los servicios que desaparecerán

Red Movilidad implementó un nuevo servicio, anunció la extensión de seis trazados y la modificación de un recorrido.

El nuevo servicio H24 de buses de RED Movilidad se puso en marcha este fin de semana, el cual beneficiará a más de 23 mil vecinos, recorriendo las comunas de San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y Cerrillos.

El nuevo recorrido operará entre La Victoria en PAC y el Portal Oeste de Cerrillos, entregando una conexión directa entre la Población Dávila y el Portal Oeste con la estación Pedro Aguirre Cerda de Tren Nos-Estación Central. Dicho servicio nace de la fusión de los recorridos H02 y H04, los cuales desaparecerán, pero que serán cubiertos en su totalidad por el H24.

Los horarios en que funcionará el servicio H24 de buses RED y las otras modificaciones que se aplicarán en Cerrillos

El recorrido iniciará desde La Victoria de lunes a domingo de 05:00 a 23:30 horas, mientras que desde el Portal Oeste operará de lunes a viernes de 05:00 a 22:45 horas, sábados de 05:00 a 22:40, y domingos 05:00 a 22:30.

Sumado a ello, RED Movilidad realizará una serie de cambios, que tienen que ver con la extensión de seis recorridos, y uno que tendrá un cambio en su ruta.

Los servicios B38 y 518 extenderán sus trazados en la comuna de Cerro Navia. En el caso del primero, transitará por Av. La Estrella, Río Douro, Federico Errázuriz y Rodoviario, mientras que el 518 lo hará por Av. La Estrella, Mapocho y Rodoviario

Otro recorrido que tendrá una extensión en su trazado es el G28, que llegará hasta La Pintana. Ahora Ahora pasará por Rosa Ester, alargando la conexión hacia La Platina.

Con respecto a H05 y H09, ampliarán su recorrido hasta Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y Cerrillos. El H05 transitará por Av. Clotario Blest, Obispo Javier Vásquez y Presidente Salvador Allende, mientras que el H09 hará lo propio en las avenidas Lo Ovalle, Central y Presidente Salvador Allende.

Terminando con las extensiones, el recorrido J10 suma una nueva parada en la comuna de Pudahuel, específicamente la parada ubicada en Av.J.M.Guzmán Riesco con Río Itata

El servicio que modificará su trazado es el 505, que dejará de pasar por Rodoviario, ya que ahora lo hará por las avenidas Mapocho y La Estrella en Cerro Navia.