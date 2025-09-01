¿Te han robado un pedido?: cómo realizar una denuncia contra los repartidores de delivery

En 2024 se registraron 282 reclamos de usuarios contra Uber Eats relacionados con el robo de productos por parte de repartidores.

En los últimos años, el crecimiento de plataformas de delivery como Uber Eats o Pedidos Ya han traído también nuevos desafíos en materia de seguridad para evitar el robo de pedidos de los repartidores durante sus jornadas laborales.

Este fue el caso de una mujer que fue víctima del robo de un pedido avaluado en casi $70 mil pesos por parte de un repartidor de Uber Eats en una sucursal de Little Caesars.

Según el relato a The Clinic, el pasado 23 de agosto su hijo había invitado a varios amigos a su casa y decidieron pedir pizzas usando la aplicación para comer juntos.

Cuando la aplicación indicó que el repartidor ya había llegado, la mujer bajó a recibir el pedido, pero no encontró a nadie. El conserje del edificio le confirmó que no había visto llegar a ningún repartidor ni se había entregado ningún pedido a su nombre.

Cuando la mujer se comunicó con el soporte de Uber Eats, le aseguraron que le reembolsarían el dinero. Sin embargo, al preguntar si tomarían alguna medida contra el repartidor, como desvincularlo, finalizaron abruptamente el chat y nunca recibió el reembolso prometido.

Según datos entregados por el Sernac, en 2024 se registraron 282 reclamos de usuarios contra Uber Eats relacionados con el robo de productos por parte de repartidores. De ese total, solo 69 casos, lo que representa un 24%, recibieron una respuesta favorable por parte de la empresa.

Cómo realizar una denuncia contra los repartidores de Uber Eats

Para reclamos por robos de pedidos Uber Eats, primero debes contactar a Uber Eats para intentar resolver el problema.

Si no hay respuesta o no es satisfactoria, debes ingresar tu reclamo ante el Sernac a través de su Portal del Consumidor en ESTE LINK, llamando al 800 700 100, en oficinas regionales o en sucursales de ChileAtiende.

La entidad fiscalizadora indicó que recibe denuncias sobre este tipo de incidentes y ha investigado a las apps de delivery por la dificultad para obtener reembolsos.