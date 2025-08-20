Sernac oficia a marcas por posible inclusión de pollo en las pechugas de pavo

“Si señala ser con carne de pavo, tiene que ser de pavo, no puede ser de pollo y de pavo”, puntualizó el director del Sernac, Andrés Herrera.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a dos reconocidas marcas por la posible inclusión de carnes de pollo en sus productos rotulados como pechuga de pavo.

De acuerdo con lo precisado por el Sernac, tomó la decisión tras la denuncia realizada por un medio de comunicación, según la cual ambas empresas comenzaron a incluir silenciosamente pollo en las pechugas de pavo.

Al ratificar su decisión de oficiar a las marcas, el servicio explicó que objetivo de esta acción “es conocer en detalle los hechos denunciados, la versión oficial de cada una de las empresas y las acciones de información que se estarían tomando de cara a las y los consumidores en la materia“.

Las marcas oficiadas por posible inclusión de pollo en pechugas de pavo

Según detalló Sernac, tras la información de prensa decidió oficiar a Ariztía y Sopraval, ya que “no se puede vender un producto con un determinado rotulado cuando la composición no es lo que se anuncia a través del mismo“.

Andrés Herrera, director del Servicio Nacional del Consumidor, ahondó en el tema y explicó que “si señala ser con carne de pavo, tiene que ser de pavo, no puede ser de pollo y de pavo, si ello no está claramente declarado”.

“En ese sentido, también hay consideraciones más generales que están al amparo de la ley del consumidor respecto de qué se puede entender como información falsa o publicidad falsa, y eso lo vamos a analizar“, complementó.

La autoridad manifestó que “queremos escuchar primero a las empresas respecto de lo que nos informan en relación con esto y, obviamente, cuando tengamos los antecedentes a nuestra disposición vamos a tomar todas las medidas y acciones que correspondan, porque si se verifica una infracción estaríamos en una situación grave“.

De manera paralela, se ofició al Ministerio de Salud (Minsal), la autoridad competente en materia de rotulación y composición de los alimentos, “con el fin de coordinar acciones que permitan abordar esta situación de manera integral“.

“De esta forma, se busca reforzar la vigilancia de mercado y la fiscalización, y asegurar que la información que reciben las y los consumidores sea clara, veraz y oportuna, conforme a lo que establece la normativa sanitaria vigente”, puntualizó el Sernac.