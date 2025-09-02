Alerta por aumentos del virus Boca, Mano y Pie en el país: conoce sus síntomas y cómo prevenirlo

Las autoridades sanitarias llamaron a reforzar las medidas de higiene en los recintos educativos y en los hogares.

En las últimas semanas, se ha registrado un aumento significativo de casos del virus Boca, Mano y Pie, generando preocupación especialmente en jardines infantiles y establecimientos de educación parvularia.

Esta enfermedad, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, es causada por diferentes tipos de enterovirus, siendo el más común el Coxsackie A16.

Debido a lo anterior, las autoridades sanitarias, específicamente el Servicio de Salud de Atacama, hizo un llamado a reforzar las medidas de higiene en los recintos educativos y en los hogares, especialmente el lavado frecuente de manos, la desinfección de juguetes y superficies, y la ventilación de espacios cerrados.

De acuerdo a Sandra Díaz Rozas, académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, esta enfermedad se caracteriza por “fiebre, dolor de garganta, lesiones dolorosas en la boca que pueden dificultar la ingesta de líquidos y sarpullido con ampollas en la boca, manos y pies, lesiones que la distinguen de otras enfermedades infecciosas”.

“Aunque suele afectar a menores de cinco años, también puede presentarse en niños mayores e incluso en adultos, aunque con síntomas más leves”, añadió.

¿Cómo se transmite el virus Boca, Mano y Pie?

“La vía de transmisión es por contacto directo con las secreciones de una persona infectada (saliva, lágrimas, secreciones nasales), las heces (especialmente en pañales) y el contacto con superficies y objetos contaminados (juguetes, mesas, pañuelos) que el virus puede albergar”, explicó la académica de la UNAB.

Cuáles son los síntomas de esta enfermedad

Cómo se evita el contagio del virus Boca, Mano y Pie

Para evitar la propagación de esta enfermedad, la profesional aconseja: