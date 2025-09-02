TNE inaugura nuevas oficinas: cuáles son las direcciones y qué trámites puedes hacer

Esta semana comenzó a operar la nueva Red de Atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que contará con 41 oficinas distribuidas a lo largo del país.

En estos nuevos puntos se podrán realizar diversos trámites relacionados con la TNE, como la toma de fotografía para quienes solicitan el beneficio por primera vez, el proceso de revalidación anual, la reposición en caso de extravío, robo o deterioro, el bloqueo de la tarjeta y la actualización de datos personales.

Según informó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), los nuevos centros de atención están diseñados para ser más cómodos, accesibles y con mejor conectividad

En total, superan los 3.000 metros cuadrados, lo que significa triplicar el espacio disponible en comparación con la red anterior. Además, este cambio incluyó la contratación de una nueva empresa a cargo del servicio, que comenzará con un periodo de marcha blanca durante las primeras semanas.

Debido a lo anterior, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que esta es una excelente noticia para el país, ya que “desde el 1 de septiembre estarán en funcionamiento 41 oficinas de Junaeb dedicadas a la atención de la TNE, un beneficio muy valorado por los estudiantes. Esto permitirá acercar el servicio a quienes lo utilizan durante todo el año. Invitamos a todas y todos a revisar en Junaeb.cl las nuevas ubicaciones para que puedan realizar sus trámites de forma más simple y cercana”.

La implementación de esta nueva red significó una inversión superior a los $10 mil millones, con el objetivo de mejorar la experiencia de atención de las y los usuarios, especialmente de quienes antes debían trasladarse grandes distancias para realizar sus gestiones.

TNE inaugura nuevas oficinas: cuáles son las direcciones