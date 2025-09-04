Coqueluche en aumento: Minsal emite alerta epidemiológica y detalla síntomas

El coqueluche, también conocido como tos ferina, es una enfermedad altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis.

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta epidemiológica debido al incremento de casos de coqueluche en Chile.

Esta medida busca intensificar la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad en los centros de salud tanto públicos como privados. La decisión se da en paralelo a una alerta similar emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ante el aumento de contagios en diversos países de la región.

Qué es el coqueluche

El coqueluche, también conocido como tos ferina, es una enfermedad altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis.

En Chile, los casos han superado las cifras prepandémicas y los recién nacidos se encuentran entre los grupos más vulnerables, debido a que su sistema inmune es inmaduro y la vacunación comienza recién a los dos meses de vida.

“Los bebés presentan una ventana de menor protección por un buen periodo de tiempo y se encuentran expuestos a sus cuidadores y familiares, que pueden ser portadores”, explicó Luz Román, académica de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello.

Debido a lo anterior, la matrona indicó que la vacunación de la madre durante el embarazo resulta vital, ya que desde la semana 28 de gestación se produce un mayor traspaso de anticuerpos al feto, entregando inmunidad pasiva hasta que el niño complete su esquema de vacunación.

En ese sentido, el periodo ideal para la inoculación se sitúa entre las 28 y 36 semanas de embarazo. No obstante, la especialista recuerda que la inmunidad no es permanente. “Debe repetirse en cada gestación y complementarse con el esquema completo de vacunación infantil”, dijo la experta.

Asimismo y según la Mayo Clinic, los primeros síntomas de la coqueluche incluyen secreción nasal, congestión, enrojecimiento y lagrimeo de los ojos, fiebre leve y tos.

Sin embargo, después de una o dos semanas, estos síntomas suelen intensificarse. La mucosidad se vuelve más espesa y se acumula en las vías respiratorias, lo que provoca episodios de tos intensos e incontrolables.

En cuanto al tratamiento por coqueluche, este consiste en antibióticos que cubren y erradican la Bordetella de la persona contagiada.