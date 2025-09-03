Torturas a trabajador del Hospital de Osorno: Contraloría analizará legalidad de sumario

Desde el Hospital de Osorno se confirmó que el trabajador con TEA que fue víctima de las torturas está viviendo fuera de Chile.

Luego del repudio transversal que provocó el caso de las torturas a las que fue sometido un trabajador del Hospital Base de Osorno con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y de que el Ministerio Público instruyó a la PDI iniciar una indagatoria de oficio, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó someter a control de legalidad la documentación con la que se ponga término al sumario que se inició en el recinto asistencial.

De acuerdo con lo informado desde la CGR, “ordenamos someter extraordinariamente a control de legalidad la resolución de ese hospital con la que se ponga a término al sumario”, con el propósito de “verificar que el procedimiento se ajustó a derecho“.

“Adicionalmente, indagaremos si existen hechos que configuren eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial“, detalló el órgano contralor.

Víctima de las torturas en el Hospital de Osorno estaría fuera de Chile

Respecto del trabajador con TEA que fue víctima de las torturas en el Hospital Base de Osorno, el director subrogante del recinto hospitalario, Julio César Vargas, informó este miércoles que se encuentra fuera de Chile desde el año 2020.

Según indicó Vargas, ese año el hombre se trasladó a vivir a Canadá, aunque no detalló en qué ciudad de ese país estaría residiendo.

Frente a la gravedad del caso, el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) iniciar una indagatoria de oficio “tendiente al esclarecimiento de estos hechos y a determinar los responsables de estos mismos“, informó la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.

Sumario contra los involucrados en el caso se encuentra en su etapa final

Por otra parte, el director (s) del Servicio de Salud Osorno, Héctor Alarcón, dio a conocer que el sumario iniciado en contra de los funcionarios involucrados en el caso se encuentra en su etapa final.

Al respecto, detalló que “se logró establecer la existencia de los hechos y se determinó la sanción que fue notificada a los cuatro funcionarios en cuestión. Esto está en su etapa de apelación y posteriormente debe ir a la toma de razón de Contraloría para poder hacerla efectiva“.

A la vez, se ratificó que si bien los trabajadores involucrados en el caso están suspendidos de sus funciones, hasta el momento no han sido desvinculados del recinto hospitalario.

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, condenó la agresión a la que se sometió al trabajador con TEA en el Hospital Base de Osorno, y confirmó que luego del primer sumario efectuado en 2020 no se produjeron sanciones contra los involucrados.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, manifestó por su parte que la autoridad espera que “las sanciones sean proporcionales a los hechos de tal gravedad como los que son ya de público conocimiento“.

Además, parlamentarios de diversas bancadas mostraron su repudio ante lo ocurrido en el recinto hospitalario y demandaron la máxima sanción administrativa y penal para los agresores.

En esa línea, la diputada Carolina Marzán, autora de la ley de autismo, pidió citar a la comisión de personas adultas mayores y con discapacidad tanto al director del Servicio de Salud, como a su par de este centro hospitalario.