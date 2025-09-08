Corfo lanza 1.200 becas en todo Chile: revisa los requisitos y plazos

El programa financia aproximadamente el 90% del valor total del diplomado, por lo que los seleccionados solo deben cubrir el costo de la matrícula.

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) lanzó 1.200 becas para programas de especialización enfocados en áreas estratégicas para el desarrollo sostenible del país.

Las becas están dirigidas a profesionales y técnicos a nivel nacional, y se impartirán de forma online mediante diplomados en temáticas como la Ley REP, economía circular, manejo eficiente del agua y auditoría de emisiones de gases de efecto invernadero.

La iniciativa busca preparar líderes con las competencias necesarias para promover la economía verde en diversas regiones del país.

De acuerdo a la entidad, el programa financia aproximadamente el 90% del valor total del diplomado, por lo que los seleccionados solo deben cubrir el costo de la matrícula.

Debido a lo anterior, la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, sostuvo que “enriquecer así los procesos formativos de estos profesionales nos permite generar una comunidad técnica robusta, con capacidades para implementar soluciones sostenibles basadas en ciencia y en tecnología, en diversos territorios del país”.

En tanto, el Gerente de Desarrollo Territorial de Corfo, Claudio Maggi, indico que “cada una de estas áreas son estratégicas, pues contribuyen directamente a la sostenibilidad y diversificación productiva, especialmente en regiones. Es fundamental contar con profesionales y técnicos capacitados, que aporten a la mejora de los procesos productivos, la certificación y la expansión sostenible de sus negocios”.

Corfo lanza 1.200 becas en todo Chile: revisa los requisitos

Los diplomados están destinados a personas chilenas o extranjeras que cuenten con residencia definitiva en Chile y que tengan un título profesional universitario, un grado de licenciatura o una carrera técnica de nivel superior en áreas afines al diplomado al que desean postular.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 24 de septiembre a las 15:00 horas directamente en ESTE LINK.

Entre los diplomados disponibles, se encuentran:

Medición, reporte y verificación de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero para la certificación voluntaria (341 cupos).

Gestión hídrica corporativa – Medición, reporte y verificación de la huella de agua (380 cupos).

Metodologías de Diseño Circular e Integración de Tecnologías para la Industria Sostenible (282 cupos).

Para el diplomado en gestión hídrica, se dispondrá de un total de 380 cupos. De estos, 140 becas estarán destinadas específicamente a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, debido al fuerte impacto que han sufrido por la crisis hídrica. Los 240 cupos restantes serán distribuidos entre las demás regiones del país.