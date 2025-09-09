Cómo y cuándo participar en el remate de más de 600 artículos extraviados en el Aeropuerto de Santiago

Al igual que lo han hecho en los últimos años, la Municipalidad de Pudahuel y el Aeropuerto de Santiago se alistan para realizar un nuevo remate de artículos extraviados en la terminal aérea capitalina, que en esta oportunidad superan las 600 unidades.

Entre los elementos que se pondrán a disposición de los interesados hay desde maletas, mochilas y bolsos cerrados, además de electrodomésticos, impresoras, cuadros y hasta refrigeradores que quedaron en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

De acuerdo con las estimaciones del municipio, a través de la subasta espera recaudar alrededor de 30 millones de pesos.

“Estos recursos van directo al corazón de las familias con más necesidades de la comuna, al tiempo que se da la posibilidad a todos los que perdieron pertenencias de recuperarlas al contactarse con la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep). A quienes acuden al remate, les damos la certeza que los objetos encontrados no son intervenidos por terceros“, manifestó al respecto el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo.

Todos los artículos que irán a remate son cosas perdidas y que no fueron reclamadas en el Aeropuerto de Santiago entre 2024 y 2025.

Cómo y cuándo participar en el remate del Aeropuerto de Santiago

Según se confirmó desde el municipio, el cierre de las inscripciones para participar en el remate de los artículos extraviados en el Aeropuerto de Santiago será el lunes 27 de octubre próximo.

La subasta, en la que pueden participar todas las personas interesadas mayores de 18 años, está fijada para el miércoles 29 del mismo mes.

Para tomar parte en el remate se debe presentar la cédula de identidad y la Clave Única, además de pagar la garantía correspondiente, que en el caso de los vehículos más especies asciende a un millón de pesos, mientras que solo para los artículos es de $500 mil.