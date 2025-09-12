Gobierno anuncia tratamiento innovador contra el Cáncer de Mama: revisa en qué consiste

Cerca de 650 mujeres atendidas en el sistema público se verán beneficiadas con esta terapia de última generación, sin ningún costo.

Un nuevo tratamiento innovador para el Cáncer de Mama Triple Negativo, que es una de las formas más agresivas de esta enfermedad y que afecta entre un 10% y un 15% de las pacientes, será incluido en la red pública de salud bajo la modalidad de Copago Cero, es decir, completamente gratuito.

Se trata de Pembrolizumab, una inmunoterapia que marca un antes y un después en la forma en que se aborda este tipo de cáncer.

Este avance representa un hito, ya que es la primera vez que una inmunoterapia para el Cáncer de Mama Triple Negativo estará disponible en el sistema público, promoviendo mayor equidad en el acceso a tratamientos oncológicos avanzados.

¿En qué consiste el nuevo tratamiento sobre el Cáncer de Mama?

El enfoque terapéutico para el Cáncer de Mama Triple Negativo es multimodal, lo que significa que generalmente incluye quimioterapia, cirugía y radioterapia, ajustándose a la etapa y características particulares de cada caso.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que “estamos en los trámites jurídicos finales para formalizar el acuerdo, pero ya hemos llegado a un consenso. Sabemos cuán necesario es este tratamiento, lo crucial que resulta, especialmente para mujeres jóvenes, y que con este medicamento se transforma radicalmente el pronóstico y la esperanza de vida de quienes enfrentan esta enfermedad”.

Con esta iniciativa, se da un paso significativo en la reducción de las desigualdades entre el sistema público y privado, acercando a más mujeres a terapias innovadoras y efectivas.