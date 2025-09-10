La interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por un máximo de siete horas en algunas áreas.

La empresa Enel informó que este miércoles 10 de septiembre se realizarán cortes de luz programados en diversos sectores de 13 comunas de Santiago.

De acuerdo con lo publicado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por un máximo de siete horas en algunas áreas.

Estos trabajos están previamente informados a través del sitio web de Enel, con el objetivo de que los vecinos puedan tomar las medidas necesarias para organizar sus actividades y reducir posibles molestias.

Si deseas saber si tu hogar estará dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado en el portal de Enel EN ESTE LINK, donde encontrarás información detallada.

En caso de que haya personas electrodependientes en el domicilio afectado, es posible solicitar asistencia comunicándose con Enel a los siguientes teléfonos: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Estas son las 13 comunas de Santiago que tendrán cortes de luz durante este miércoles

Quilicura: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Vitacura: desde las 10:00 a las 18:00 horas

Recoleta: desde las 09:30 a las 10:30 horas

Conchalí: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Independencia: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Renca: desde las 09:30 a las 15:30 horas

Providencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 15:00 horas

Estación Central: desde las 10:30 a las 16:30 horas

San Miguel: desde las 09:00 a las 15:00 horas

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Granja: desde las 10:00 a las 17:00 horas