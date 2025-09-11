Revisa las comunas que tendrán cortes de luz en Santiago este 11 de septiembre

Enel realiza cortes de luz programados para realizar mantenimiento, prevenir fallas y mejorar la red eléctrica. Estas interrupciones buscan asegurar un suministro más seguro y estable para los usuarios.

La empresa Enel anunció que este jueves 11 de septiembre se realizarán cortes de luz programados en varias comunas de Santiago.

De acuerdo con la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por un mínimo de siete horas en algunas zonas específicas.

Enel también señaló en su página web que estos cortes se informan con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas saber si tu domicilio se verá afectado por estas interrupciones, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE donde encontrarás toda la información correspondiente.

Además, si el corte afecta a personas electrodependientes, puedes contactar a la empresa para recibir ayuda llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Las comunas que tendrán cortes de luz en Santiago este 11 de septiembre

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Enel realiza cortes de luz programados durante todas las semanas generalmente relacionadas con la seguridad, el mantenimiento y la mejora del servicio eléctrico.

Mantenimiento Preventivo: Se hacen trabajos para revisar, reparar o reemplazar partes de la red eléctrica antes de que fallen. Esto ayuda a evitar cortes no programados o emergencias más graves en el futuro.

Mejoras en la Infraestructura: Actualización de equipos antiguos (como transformadores, postes o cables).

Prevención de Riesgos: Algunos cortes se hacen para reducir riesgos de incendios eléctricos, sobrecargas o fallas durante tormentas, sobre todo en temporadas con condiciones climáticas extremas.

Trabajos de Ampliación: Cuando se instalan nuevas conexiones eléctricas en barrios o zonas en crecimiento, es necesario interrumpir momentáneamente el suministro.