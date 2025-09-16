Meteorología anticipa lluvias en Fiestas Patrias: revisa qué días afectarán a la RM

Las condiciones podrían cambiar el panorama de celebración entre el 18 y el 21 de septiembre.

Con la llegada de las celebraciones del 18 de septiembre, muchos chilenos comienzan a preguntarse cómo estará el clima para esos días y si habrá lluvias en Fiestas Patrias. Aunque recientemente se han vivido jornadas calurosas, el panorama podría cambiar drásticamente.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya publicó un pronóstico especial para estas fechas, con información relevante tanto para la zona central como para el sur del país. A continuación, te contamos todos los detalles.

En la Región Metropolitana (RM), la atención está centrada en el fin de semana, ya que una baja segregada podría provocar lluvias en Fiestas Patrias entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Si bien las precipitaciones no serían intensas, ya que no superarían los 5 milímetros, se espera una importante nubosidad y un descenso en las temperaturas, que se ubicarían entre los 15 y 17 grados.

En cambio, el sur del país enfrentará un escenario más complejo. Desde Ñuble hasta Los Lagos, se pronostican lluvias más intensas debido a un sistema frontal y la inestabilidad atmosférica posterior. Las precipitaciones podrían acumular entre 25 y 50 milímetros entre el jueves 18 y el domingo 21 de septiembre.

Asi también lo confirmó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien indicó que “este jueves 18 de septiembre habrá lluvia, tal como lo habíamos previsto, pero no llegará a Santiago”.

“Se extenderán desde la zona sur austral hasta la región de Ñuble y parte del Maule alrededor de las 15:00, pero mucho más debilitadas y con un espacio breve de tiempo”, detalló.