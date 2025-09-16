Sorprende este 18 con empanadas gourmet: revisa estas tres imperdibles recetas fáciles de preparar

Las empanadas gourmet representan una evolución sofisticada de la tradicional, combinando técnicas culinarias refinadas con ingredientes de alta calidad y presentaciones creativas.

Las empanadas son sin duda uno de los platos más representativos de las Fiestas Patrias. Pero este año, ¿por qué no darle un giro a la tradición y llevarlas al siguiente nivel con un nuevo toque gourmet?

Las empanadas gourmet representan una evolución sofisticada de la tradicional, combinando técnicas culinarias refinadas con ingredientes de alta calidad y presentaciones creativas.

A diferencia de las versiones clásicas, que suelen estar rellenas de carne, pollo o queso, las empanadas gourmet pueden incluir rellenos innovadores como salmón ahumado, queso brie con peras caramelizadas, o mezclas vegetarianas con especias exóticas.

Este tipo de empanada ha ganado popularidad en restaurantes de alta cocina y eventos especiales, ya que ofrece una experiencia gastronómica que fusiona lo artesanal con lo moderno, resaltando sabores únicos y elevando un platillo tradicional a un nivel más exclusivo y sofisticado.

Sorprende con empanadas gourmet: tres imperdibles recetas fáciles de preparar

Perfect Choice, junto al equipo de chefs de La Piña Estudio Culinario, revelaron tres recetas innovadoras y deliciosas que transforman la clásica empanada en una experiencia culinaria única, sin complicaciones.

Empanada de alcachofa y camarones

Ingredientes:

350 grs de camarones pelados

1 frasco de Fondos de Alcachofa (picados)

1 frasco de Bruschetta Alcachofa & Quinoa

100 grs de queso brie (en trozos)

100 grs de queso mantecoso rallado

40 ml de aceite de oliva

Preparación:



Saltear los camarones en aceite caliente hasta dorar. Dejar enfriar y mezclar con el resto de los ingredientes. Reservar.

Empanada de salmón y espárragos

Ingredientes:

300 grs de salmón ahumado (picado)

200 grs de queso camembert (en trozos)

300 grs de queso mantecoso rallado

2 frascos de Espárragos Verdes picados

1 frasco de Dip de Espárrago & Queso

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en un bowl hasta lograr una mezcla homogénea.

Empanada Caprese

Ingredientes:

200 grs de queso de cabra (en trozos)

200 grs de queso mantecoso rallado

1 frasco de Bruschetta de Tomate

1 frasco de Pesto Genovese

Preparación:

Distribuir los quesos sobre la masa y agregar cucharadas de bruschetta y pesto. Mezclar para lograr un relleno equilibrado.

Masa casera para empanadas (12 unidades)

Si prefieres hacer tu propia masa, esta receta es ideal para hornearlas:

Ingredientes:

500 grs de harina

100 grs de manteca vegetal (pomada)

10 grs de sal

60 ml de agua tibia

20 ml de vino blanco

Para dorar: yema de huevo y leche

Preparación:

Formar una corona con la harina y añadir la manteca al centro. Mezclar incorporando poco a poco el agua con sal disuelta y el vino blanco. Amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Dejar reposar 10 minutos. Estirar la masa hasta 1 cm de grosor y cortar círculos de 15 cm. Rellenar, doblar y sellar los bordes con agua. Pintar con la mezcla de yema y leche, y hornear a 180°C por 10 minutos o hasta que estén doradas.