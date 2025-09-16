Secciones
Sorprende este 18 con empanadas gourmet: revisa estas tres imperdibles recetas fáciles de preparar

Gabriela Romo
Gabriela Romo

Las empanadas son sin duda uno de los platos más representativos de las Fiestas Patrias. Pero este año, ¿por qué no darle un giro a la tradición y llevarlas al siguiente nivel con un nuevo toque gourmet?

Las empanadas gourmet representan una evolución sofisticada de la tradicional, combinando técnicas culinarias refinadas con ingredientes de alta calidad y presentaciones creativas.

A diferencia de las versiones clásicas, que suelen estar rellenas de carne, pollo o queso, las empanadas gourmet pueden incluir rellenos innovadores como salmón ahumado, queso brie con peras caramelizadas, o mezclas vegetarianas con especias exóticas.

Este tipo de empanada ha ganado popularidad en restaurantes de alta cocina y eventos especiales, ya que ofrece una experiencia gastronómica que fusiona lo artesanal con lo moderno, resaltando sabores únicos y elevando un platillo tradicional a un nivel más exclusivo y sofisticado.

Sorprende con empanadas gourmet: tres imperdibles recetas fáciles de preparar

Perfect Choice, junto al equipo de chefs de La Piña Estudio Culinario, revelaron tres recetas innovadoras y deliciosas que transforman la clásica empanada en una experiencia culinaria única, sin complicaciones.

Empanada de alcachofa y camarones

Ingredientes:

  • 350 grs de camarones pelados
  • 1 frasco de Fondos de Alcachofa (picados)
  • 1 frasco de Bruschetta Alcachofa & Quinoa
  • 100 grs de queso brie (en trozos)
  • 100 grs de queso mantecoso rallado
  • 40 ml de aceite de oliva

Preparación:

Saltear los camarones en aceite caliente hasta dorar. Dejar enfriar y mezclar con el resto de los ingredientes. Reservar.

Empanada de salmón y espárragos

Ingredientes:

  • 300 grs de salmón ahumado (picado)
  • 200 grs de queso camembert (en trozos)
  • 300 grs de queso mantecoso rallado
  • 2 frascos de Espárragos Verdes picados
  • 1 frasco de Dip de Espárrago & Queso

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en un bowl hasta lograr una mezcla homogénea.

Empanada Caprese

Ingredientes:

  • 200 grs de queso de cabra (en trozos)
  • 200 grs de queso mantecoso rallado
  • 1 frasco de Bruschetta de Tomate
  • 1 frasco de Pesto Genovese

Preparación:

Distribuir los quesos sobre la masa y agregar cucharadas de bruschetta y pesto. Mezclar para lograr un relleno equilibrado.

Masa casera para empanadas (12 unidades)

Si prefieres hacer tu propia masa, esta receta es ideal para hornearlas:

Ingredientes:

  • 500 grs de harina
  • 100 grs de manteca vegetal (pomada)
  • 10 grs de sal
  • 60 ml de agua tibia
  • 20 ml de vino blanco
  • Para dorar: yema de huevo y leche

Preparación:

Formar una corona con la harina y añadir la manteca al centro. Mezclar incorporando poco a poco el agua con sal disuelta y el vino blanco. Amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Dejar reposar 10 minutos. Estirar la masa hasta 1 cm de grosor y cortar círculos de 15 cm. Rellenar, doblar y sellar los bordes con agua. Pintar con la mezcla de yema y leche, y hornear a 180°C por 10 minutos o hasta que estén doradas.

