Las fondas del Parque O’Higgins son uno de los epicentros más emblemáticos de las celebraciones de Fiestas Patrias en Santiago de Chile, por lo que surge la interrogante sobre cuál será el precio de anticuchos, empanadas y terremotos.

Cada año, durante el mes de septiembre, el parque se transforma en un gran espacio festivo lleno de música en vivo, bailes tradicionales, juegos típicos y una variada oferta gastronómica que celebra la cultura chilena.

En cuanto a los productos que se venden, la oferta gastronómica es amplia y representativa de la cocina chilena.

Entre los más populares se encuentran las empanadas de pino, los anticuchos, las longanizas, el choripán, y los infaltables asados. También hay dulces típicos como los alfajores y las sopaipillas pasadas. En cuanto a bebidas, predominan la chicha, el vino tinto y el terremoto, una bebida tradicional hecha con pipeño y helado de piña.

Guía de precios para las fondas del Parque O’Higgins: desde anticuchos hasta terremotos

La fonda de La Grandiosa Bertita detalló que venderán:

Anticuchos de vacuno a $6 mil y los de cerdo a $4 mil.

Terremoto a $5 mil

Litro de chicha a $5 mil

Fonda Doña Victoria:

Parrilladas para seis personas por $89 mil con un vino de regalo.

Anticuchos entre $8 mil y $18 mil, dependiendo del tamaño.

Fonda Don Carmelo

Anticuchos de lomo entre $8 mil y $10 mil.

Parrilladas de $50 mil para cuatro personas

Empanadas a $4 mil y $5 mil.



