Eligen la mejor empanada de Santiago: revisa dónde comprarla y hacer tus reservas

Este miércoles, la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan) junto a revista PanArte y la Escuela Artebianca, eligieron a la mejor empanada de este 2025.

Fueron 90 panaderías y negocios del rubro los que participaron en esta edición, de las cuales solo 15 llegaron a la gran final.

Tras una intensa jornada de cata a ciegas, en la que el jurado evaluó sabor, aroma, cantidad de relleno, calidad de la masa y presentación, Empanadas Los Gansos se coronó como la flamante ganadora.

“Encuentro muy valorable esta iniciativa de Indupan, haciendo este reconocimiento a nuestro patrimonio gastronómico. La empanada es un plato que une familias y corazones, y detrás de cada una hay una historia. Muchas de las fábricas que hoy en día están en Santiago son historias de familia, con tradición y perseverancia, de gente trabajadora”, dijo sobre su triunfo Victoria Barrientos, representante del negocio ubicado en Estación Central.

El presidente del gremio panadero, Juan Mendiburu, destacó la importancia de esta actividad, que rescata y mantiene vivas las tradiciones gastronómicas del país. “La empanada es más que un plato típico: es un pedazo de historia que nos une en cada mesa y rincón de Chile. Este concurso es un homenaje a quienes, con talento y dedicación, mantienen viva esta tradición”, señaló.

El podio del evento lo completaron Empanada Mía y panadería Jargui 2 de Maipú, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Dónde puedo encontrar la mejor empanada de 2025

Para disfrutar de la mejor empanada de este 2025 en Los Gansos, debes dirigirte a avenida Ecuador 4660, en la comuna de Estación Central o también puedes visitar sus redes sociales HACIENDO CLIC ACÁ.

Ahí podrás realizar tus pedidos para celebrar estas Fiestas Patrias o escribiendo al WhatsApp +56 9 8120 2000 para hacer tus reservas.