Este año entrará en vigencia una nueva normativa tributaria que establece el cobro del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para las compras realizadas en plataformas internacionales como AliExpress, Shein y Temu.

Esta medida, impulsada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio de Hacienda, busca equiparar las condiciones entre el comercio electrónico internacional y el local, ya que hasta ahora muchas de estas compras llegaban al país sin pagar impuestos, generando una competencia desigual frente a los comercios nacionales.

Con esta normativa, las plataformas deberán retener y declarar el IVA directamente al momento de la compra, por lo que el impuesto estará incorporado en el precio final que paga el consumidor.

De acuerdo a la normativa, el cobro se aplicará a productos cuyo valor sea inferior a los 41 dólares ($39.032 aproximadamente) que hasta ahora estaban exentos del pago de impuestos al ingresar al país.

Esta regulación forma parte de un plan más amplio de modernización tributaria, y su implementación busca también aumentar la recaudación fiscal ante el creciente volumen de compras online internacionales.

Dentro de la Ley Antievasión se establece que en el caso de las compras por debajo de US$500 (alrededor de $476 mil), se aplicará solo el 19% de IVA.

Además, la normativa exige que los vendedores extranjeros que comercializan productos por debajo de los US$500, así como también los operadores logísticos que participan en la importación, se inscriban en un régimen simplificado de tributación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta medida busca asegurar que estas plataformas cumplan con sus obligaciones fiscales en Chile, facilitando la recaudación del IVA correspondiente a sus ventas.

Compras en AliExpress, Shein y Temu tendrán IVA: cuándo se aplicará la norma

Desde el 25 de octubre de 2025, todos los productos importados desde el extranjero tendrán que pagar este tipo de impuesto del 19%.