Descuentos en combustible por Fiestas Patrias: revisa las ofertas vigentes durante este fin de semana

Estas iniciativas buscan entregar un alivio económico a las familias que se movilizan para disfrutar de las fondas, reuniones familiares o viajes fuera de la capital.

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, distintas empresas del rubro del combustible suelen lanzar descuentos especiales para aliviar los gastos asociados a los viajes y celebraciones.

Este 2025, Shell anunció un descuento en el precio de la bencina, válido solo durante el fin de semana previo a las festividades, como una forma de apoyar a los automovilistas en medio del alto flujo vehicular y los costos asociados al traslado dentro y fuera de las ciudades.

Estas iniciativas buscan no solo incentivar el consumo, sino también entregar un alivio económico a las familias que se movilizan para disfrutar de las fondas, reuniones familiares o viajes fuera de la capital.

Descuento en combustible por Fiestas Patrias

Shell:

Desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de septiembre, al pagar con tarjetas de crédito Banco

de Chile / Banco Edwards a través de la app Micopiloto, podrán acceder a un beneficio exclusivo

de descuento de $100 por litro en combustibles, ingresando el código BCHILE100 en la App.



Este descuento aplica en gasolinas 93, 95, Shell V-Power (97 octanos) y diésel, con un máximo de una

carga de hasta 70 litros durante el período de la promoción.

Descuentos de bencina durante septiembre

Aramco

Consorcio: $200 de descuento por litro pagando los lunes con tarjeta de crédito de Consorcio con un tope de $15.000 al mes.

Mercado Pago: $50 de descuento por litro todos los martes pagando con esta tarjeta de prepago.

Banco Ripley: Hasta $150 de descuento todos los miércoles pagando con la tarjeta de crédito o débito.

ABC: Hasta $200 de descuento por litro pagando todos los jueves con la tarjeta de crédito ABC.





Petrobras

Tarjeta Hites: Todos los domingos, en estaciones adheridas, hay $100 de descuento por litro pagando con tarjeta física.

Tarjeta Spin Visa: Todos los domingos se dispone de $150 de descuento por litro de combustible pagando con Spin Visa en las estaciones adheridas.

SBPay: Todos los sábados, pagando con tarjeta física SBPay Visa tienes un descuento de $150 por litro de combustible en estaciones adheridas.

Copec

Coopeuch: $100 de descuento por litro de bencina, con tope de $3.000 semanal por cliente, pagando con tarjeta Dale Coopeuch a través de la App Copec, válido todos los lunes del mes.

Banco Bci: $100 de descuento, equivalente a 7% de cashback, los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Bci mediante App Copec.

Jumbo Prime: Beneficio $50/ de descuento por litro pagando con Jumbo Prime los días lunes.

Shell

Primera compra: Durante todo el mes, Shell ofrece en la primera compra a través de la App Micopiloto, un descuento de $50 por litro, el cual se aplicará en máximo 70 litros de la primera carga.

Descuento de cumpleaños: Todos los usuarios de la App Micopiloto recibirán un descuento de $50 por litro el día de su cumpleaños y puede ser usado hasta 6 días después de la fecha. Válido en una carga de máximo 70 litros de combustible.

MIDCTO: Todos los miércoles de septiembre, podrás obtener un descuento de $15 por litro ingresando el código MIDCTO en la App Micopiloto, pagando con cualquier tarjeta bancaria. Con tope de 70 litros de combustible y 1 carga diaria.



Revisa EN ESTE LINK todo los descuentos en combustibles vigentes este mes.

