Peaje a Luca en Fiestas Patrias: revisa los tramos y los horarios en que regirá la medida

La medida busca incentivar los viajes en horarios de baja congestión para aliviar el tránsito antes de los feriados.

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, el Gobierno anunció la implementación del Peaje a Luca como parte del plan para facilitar la salida masiva de vehículos desde Santiago hacia distintas regiones del país.

Esta iniciativa consiste en reducir el valor del peaje a $1.000 en ciertos tramos de las autopistas concesionadas, durante franjas horarias específicas.

La medida que forma parte del plan de contingencia vial desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conjunto con Carabineros y las concesionarias de autopistas, tiene por objetivo incentivar a los conductores a viajar en horarios de menor congestión, ayudando así a descongestionar las carreteras en los días previos a los feriados.

Asimismo, esta política busca no solo mejorar el flujo vehicular, sino también reducir el riesgo de accidentes durante una de las fechas con mayor tránsito del año.

Peaje a Luca en Fiestas Patrias: revisa los horarios en que regirá la medida

Peaje rebajado

Se aplicará una tarifa reducida de $1.000 para vehículos livianos el sábado entre las 07:00 y las 09:00 horas, en los siguientes puntos: Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas).

Esta medida se repetirá el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, en el mismo horario, y se extenderá a la Ruta 5 Sur (peaje Angostura), además de los puntos ya mencionados en la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

También se contemplan beneficios para camiones de dos o más ejes, con un 50% de descuento en los peajes durante la madrugada, desde las 00:00 hasta las 07:00 horas, el miércoles 17 y jueves 18, en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur.

Restricción para camiones:

El miércoles 17, se restringirá la circulación de camiones durante el día en los siguientes horarios y tramos:

De 12:00 a 19:00 horas en:

Ruta 68: entre Enlace Vespucio y Enlace Algarrobo

Ruta 5 Sur: entre Enlace Calera de Tango y Enlace Pelequén

Ruta 5 Norte: entre Enlace Lo Pinto y Enlace Llay Llay

De 09:00 a 15:00 horas, se aplicará la misma restricción en las mismas rutas y tramos.

Para el regreso a Santiago, programado principalmente para el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, estas mismas medidas se volverán a implementar en las principales vías de acceso a la capital.