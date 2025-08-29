Bencina con descuentos: conoce todas las promociones vigentes en septiembre

Copec, Aramco y Shell son algunas cadenas que ofrecerán rebajas exclusivas a través de sus aplicaciones móviles o convenios con bancos, tarjetas de crédito y clubes de fidelización.

Durante septiembre, varios descuentos en bencina estarán disponibles para quienes carguen combustible en distintas estaciones de servicio del país.

Copec, Aramco y Shell son algunas cadenas que ofrecerán rebajas exclusivas a través de sus aplicaciones móviles o convenios con bancos, tarjetas de crédito y clubes de fidelización.

Estos descuentos buscan aliviar el gasto en gasolina durante un mes marcado por mayores desplazamientos debido a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Se recomienda revisar los días y condiciones de cada beneficio, ya que muchos tienen cupos limitados o aplican solo en estaciones adheridas.

Rebajas en bencina: revisa todos los descuentos en bencina vigentes en septiembre

Aramco

Consorcio: $200 de descuento por litro pagando los lunes con tarjeta de crédito de Consorcio con un tope de $15.000 al mes.

Mercado Pago: $50 de descuento por litro todos los martes pagando con esta tarjeta de prepago.

Banco Ripley: Hasta $150 de descuento todos los miércoles pagando con la tarjeta de crédito o débito.

ABC: Hasta $200 de descuento por litro pagando todos los jueves con la tarjeta de crédito ABC.

Tenpo: Hasta $300 de descuento por litro todos los viernes pagando con esta tarjeta de crédito y prepago.

SBPay: Hasta $150 de descuento por litro pagando todos los días sábados con esta tarjeta.

Spin: Hasta $150 por litro pagando los domingo con la tarjeta de crédito.

Petrobras

Tarjeta Hites: Todos los domingos, en estaciones adheridas, hay $100 de descuento por litro pagando con tarjeta física.

Todos los domingos, en estaciones adheridas, hay $100 de descuento por litro pagando con tarjeta física. Tarjeta Spin Visa : Todos los domingos se dispone de $150 de descuento por litro de combustible pagando con Spin Visa en las estaciones adheridas.

: Todos los domingos se dispone de $150 de descuento por litro de combustible pagando con Spin Visa en las estaciones adheridas. SBPay : Todos los sábados, pagando con tarjeta física SBPay Visa tienes un descuento de $150 por litro de combustible en estaciones adheridas.

: Todos los sábados, pagando con tarjeta física SBPay Visa tienes un descuento de $150 por litro de combustible en estaciones adheridas. T arjeta Banco Consorcio : todos los días lunes hay $150 de descuento por litro, pagando con la Tarjeta de Crédito Banco Consorcio en las estaciones Petrobras adheridas a la promoción.​

: todos los días lunes hay $150 de descuento por litro, pagando con la Tarjeta de Crédito Banco Consorcio en las estaciones Petrobras adheridas a la promoción.​ Tarjeta Ripley: Todos los miércoles se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta Banco Ripley Mastercard; $125 para clientes categoría Silver y $150 para categoría Gold.

Todos los miércoles se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta Banco Ripley Mastercard; $125 para clientes categoría Silver y $150 para categoría Gold. Tarjeta ABC Visa: los días martes hay $150 de descuento por litro en combustible y un 20% de descuento en tiendas Spacio1! pagando con la tarjeta de crédito ABC Visa, en las estaciones Petrobras adheridas a la promoción.

Copec