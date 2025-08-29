Bencina con descuentos: conoce todas las promociones vigentes en septiembre

Durante septiembre, varios descuentos en bencina estarán disponibles para quienes carguen combustible en distintas estaciones de servicio del país.
Copec, Aramco y Shell son algunas cadenas que ofrecerán rebajas exclusivas a través de sus aplicaciones móviles o convenios con bancos, tarjetas de crédito y clubes de fidelización.
Estos descuentos buscan aliviar el gasto en gasolina durante un mes marcado por mayores desplazamientos debido a las celebraciones de Fiestas Patrias.
Se recomienda revisar los días y condiciones de cada beneficio, ya que muchos tienen cupos limitados o aplican solo en estaciones adheridas.
Rebajas en bencina: revisa todos los descuentos en bencina vigentes en septiembre
Aramco
- Consorcio: $200 de descuento por litro pagando los lunes con tarjeta de crédito de Consorcio con un tope de $15.000 al mes.
- Mercado Pago: $50 de descuento por litro todos los martes pagando con esta tarjeta de prepago.
- Banco Ripley: Hasta $150 de descuento todos los miércoles pagando con la tarjeta de crédito o débito.
- ABC: Hasta $200 de descuento por litro pagando todos los jueves con la tarjeta de crédito ABC.
Tenpo: Hasta $300 de descuento por litro todos los viernes pagando con esta tarjeta de crédito y prepago.
- SBPay: Hasta $150 de descuento por litro pagando todos los días sábados con esta tarjeta.
- Spin: Hasta $150 por litro pagando los domingo con la tarjeta de crédito.
Petrobras
- Tarjeta Hites: Todos los domingos, en estaciones adheridas, hay $100 de descuento por litro pagando con tarjeta física.
- Tarjeta Spin Visa: Todos los domingos se dispone de $150 de descuento por litro de combustible pagando con Spin Visa en las estaciones adheridas.
- SBPay: Todos los sábados, pagando con tarjeta física SBPay Visa tienes un descuento de $150 por litro de combustible en estaciones adheridas.
- Tarjeta Banco Consorcio: todos los días lunes hay $150 de descuento por litro, pagando con la Tarjeta de Crédito Banco Consorcio en las estaciones Petrobras adheridas a la promoción.
- Tarjeta Ripley: Todos los miércoles se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta Banco Ripley Mastercard; $125 para clientes categoría Silver y $150 para categoría Gold.
- Tarjeta ABC Visa: los días martes hay $150 de descuento por litro en combustible y un 20% de descuento en tiendas Spacio1! pagando con la tarjeta de crédito ABC Visa, en las estaciones Petrobras adheridas a la promoción.
Copec
- Coopeuch: $100 de descuento por litro de bencina, con tope de $3.000 semanal por cliente, pagando con tarjeta Dale Coopeuch a través de la App Copec, válido todos los lunes del mes.
- Banco Bci: $100 de descuento, equivalente a 7% de cashback, los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Bci mediante App Copec.
- Jumbo Prime: Beneficio $50/ de descuento por litro pagando con Jumbo Prime los días lunes.
- Banco Internacional: $100 de descuento todos los Martes del año pagando con tus Tarjetas de Crédito Mastercard Clásica, Gold y Black de Banco Internacional asociada en la app Copec para compras de Gasolinas (93,95, 97 octanos) o Petróleo Diesel.
- Cencosud Scotiabank: hasta $100 de descuento por litro en combustible pagando con tus tarjetas Cencosud Scotiabank a través de la app Copec todos los lunes.
- Scotiabank: todos los miércoles del año tienes hasta $100 de descuento por litro en combustible pagando con tus tarjetas de crédito Visa Scotiabank a través de app Copec todos los miércoles.