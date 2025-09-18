La fuerte alza que tendrán los precios de las bencinas a partir de este jueves 18 de septiembre

La Enap publicó su informe semanal con respecto al precio de los combustibles, donde se evidencia un incremento en las bencinas y una baja en la parafina.

En plenas Fiestas Patrias, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer las variaciones en los precios de los combustibles, donde se confirmó el aumento en el valor de las bencinas.

En este contexto, la empresa estatal recalcó que no tiene control sobre los precios finales que enfrentan los consumidores: “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, por lo que este informe no debe interpretarse como una fijación de precios al consumidor final”.

Siguiendo en esa línea, el organismo detalló que sus proyecciones se basan en elementos internacionales y normativos, tales como los precios de importación desde mercados de referencia como la Costa del Golfo en Estados Unidos, los costos de transporte marítimo, y los mecanismos de regulación como el MEPCO y el FEPP.

Considerando lo anterior, a partir de este jueves 18 de septiembre, la gasolina de 93 octanos subirá 1,4 pesos por litro, mientras que la de 97 tendrá un incremento de $21,6 por litro.

Con respecto al diésel, solo tendrá una variación mínima, precisamente de $0,7 por litro.

Finalmente, la parafina tendrá una baja de $14 por litro en su valor, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular estará $8,6 por litro más barato.

De esta forma, así quedan los precios de las bencinas: